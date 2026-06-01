Honda presenta la línea 2026 del SUV HR-V: todas las novedades

Honda Australia anunció una nueva incorporación a su gama HR-V: el e:HEV RS, de inspiración deportiva, que ahora encabeza la popular gama de SUV compactos. Tras un exitoso 2025 en el que las ventas del HR-V crecieron un 44%, la nueva versión e:HEV RS amplía la gama a cuatro modelos.

El HR-V e:HEV RS 2026 se lanzará con características actualizadas adicionales, que incluyen el emblema RS, la parrilla RS (Bernina Black), el embellecedor inferior de las puertas, el embellecedor inferior del paragolpes, llantas de 18 pulgadas y espejos retrovisores (Bernina Black). Para realzar el atractivo deportivo del modelo, estas características se han extendido tanto al interior como al exterior del HR-V.

El HR-V e:HEV RS se ofrece en 6 colores, con el Crystal Black de vuelta exclusivamente para la versión RS. Estos incluyen Platinum White, Premium White Silver, Slate Grey, Premium Crystal Red, Botanical Green y Crystal Black.

2026honda-hr-v-vezel-ehev-rs-japan Honda HR-V 2026

Robert Thorp, director de la división automotriz de Honda Australia, declaró: “2025 fue un gran año para el HR-V, con un aumento de las ventas del 44%. Con la llegada de una versión híbrida adicional, la e:HEV RS, la tope de gama, confiamos en que el HR-V conectará con aún más conductores en 2026”, dijo el Sr. Thorp.