El radicalismo mendocino toma distancia: "Tenemos un programa claro, el Comité Nacional no"

El presidente de la Unión Cívica Radical ( UCR ) de Mendoza, Andrés Lombardi , marcó una clara diferencia entre la gestión partidaria provincial y la conducción nacional durante el Congreso Ordinario 2025 celebrado este sábado en la sede de calle Alem de la Ciudad de Mendoza.

Lombardi afirmó que, mientras el radicalismo mendocino trabaja con un programa de gobierno claro, el Comité Nacional del partido prioriza los debates internos por sobre la definición de un proyecto político.

El Congreso Ordinario de la UCR Mendoza, presidido por Natalio Mema , sirvió de marco para que los distintos sectores hicieran una rendición de cuentas, incluyendo informes de los bloques legislativos, intendentes y del gobernador Alfredo Cornejo .

En su balance político, Lombardi apuntó directamente a la conducción federal, señalando una falta de comunicación estratégica hacia sus bases y simpatizantes. "No hay mensaje para los radicales, no hay mensaje para el gobierno, no hay mensaje para nuestros simpatizantes, que es lo que tenemos que hacer" , sentenció el titular del partido en la provincia.

Precisamente, al referirse a la reunión plenaria que tuvo lugar en Buenos Aires, Lombardi indicó que la dirigencia nacional “muchas veces prioriza discusiones internas por sobre la definición de un programa político” . En fuerte contraste, resaltó que “en Mendoza se realiza una rendición de cuentas política y se discute un programa de gobierno con la mirada puesta en la sociedad” .

convencion ucr mendoza

El referente mendocino sintetizó su crítica con la frase: “Lamentablemente el radicalismo nacional sigue mirando más cómo juntan delegados que discutir cuál es el programa para el radicalismo”.

Un radicalismo de centro

A lo largo de su exposición, Lombardi delineó la visión de la UCR mendocina, enfocada en recuperar el protagonismo histórico del partido. Subrayó la búsqueda de un perfil definido, al asegurar: “Queremos consolidar un radicalismo de centro, lógico y moderno, acorde a lo que afiliados y simpatizantes reclaman”.

Asimismo, destacó el rol que, a su juicio, debe asumir el partido en la agenda pública: la UCR, acotó, “debe asumir un rol activo en la agenda nacional, aportando una mirada responsable que acompañe las transformaciones necesarias”. Para el presidente del Comité Provincia, el partido tiene la “oportunidad de actualizar su propuesta política, encarar con decisión los desafíos que impone la nueva etapa y volver a ser la fuerza capaz de ofrecer garantías de gobernabilidad, diálogo y previsibilidad”.

Apoyo al Programa Nacional

Lombardi aprovechó la instancia para ratificar un rumbo provincial similar al de la conducción de la Nación. Recordó que el radicalismo mendocino tenía claridad sobre el camino económico a seguir, indicando que “no había dudas respecto de un programa orientado a bajar la inflación, alcanzar el superávit presupuestario, modernizar la Argentina, desregular trabas burocráticas y abrir el país al mundo”.

convencion ucr mendoza Pamela Verasay UCR Mendoza

Sostuvo que este programa “coincidía con lo que viene haciendo Cambia Mendoza en estos diez años de gobierno provincial” y expresó la voluntad de sostener el frente electoral en el plano nacional: “No tenemos dudas de que ese es el camino y de que debemos seguir acompañando al presidente Milei porque coincidimos con ese programa”. Esta postura permitió que el frente La Libertad Avanza junto a Cambia Mendoza obtuviera un 54% de los votos en la provincia.

Finalmente, el titular del partido provincial convocó a seguir consolidando el equipo y el mensaje interno: “Hoy estamos acá, haciendo una rendición de cuentas política con un programa de gobierno político y le estamos poniendo política al radicalismo. Hoy venimos acá y le hablamos a los mendocinos”.