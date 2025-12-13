Los secretos de la alianza entre el PRO, Cambia Mendoza y LLA que excede a Luján

Si se tratara de un juego de encastre, ya casi están todas las piezas en su lugar para la alianza . Tampoco costó tanto. Al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , quien es del PRO , le conviene ir a las elecciones municipales de su comuna el próximo 26 de octubre con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza y no repetir la performance de su partido del 26 de octubre pasado en donde no metió ni un cargo. Pero además, Cambia Mendoza valora mucho la gestión del jefe comunal quien además tiene una impronta alejada de sus antecesores- como Omar De Marchi o Sebastián Bragagnolo- es decir de la rosca partidaria, por eso están a un paso de ser socios. El pacto electoral se repetirá en los restantes 5 municipios donde hay comicios.

Algo saben tanto Allasino como el resto del PRO : en los lugares donde no fueron en la misma lista con La Libertad Avanza en las legislativas de octubre, perdieron. En Mendoza, LLA, el partido del presidente Javier Milei, se alió con Cambia Mendoza . Como el PRO se había salido ya de esa estructura, quedó afuera. Allasino decidió en medio de toda ese vendaval de negociaciones, no adelantar sus comicios y como 5 comunas más (Maipú, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia) convocarlas para el 22 de febrero del año que viene, es decir que la elección de la mitad del Concejo Deliberante sea el tercer domingo de febrero como lo indica la ley provincial.

Pero para Cambia Mendoza ir aliado con el intendente también del PRO es una buena jugada porque mide muy bien, es un departamento grande, con muchos votantes y se garantizará un triunfo pero esta alianza que encabeza Allasino no sólo quedará en Luján de Cuyo, se hará en los restantes 5 departamentos que eligen a sus ediles. Además, podría sumarse el PD.

Allasino se juntó con referentes radicales más o menos cercanos al gobernador Cornejo antes de sellar la alianza. Lleva mucho tiempo dialogando con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con quien han compartido actividades y una agenda conjunta. Tienen un vínculo estrecho.

Julio Cobos, hoy exdiputado nacional, también ha mantenido conversaciones constantes con el lujanino. Bien cercano al gobernador Cornejo, el ministro de Gobierno Natalio Mema, quien es nacido y criado en Luján de Cuyo, ha estrechado lazos con el intendente.

Allasino se ha juntado con Cornejo. Tienen una muy buena relación y eso también se ha traducido en obras públicas para Luján de Cuyo.Así, se fue gestando el pacto electoral que excederá al departamento. Algo hay que decir: a Allasino no le gusta alargar los encuentros, es bastante frontal y las charlas no fueron tensas.

Ulpiano Suarez Esteban Allasino (2).JPG Santiago Tagua/MDZ

El papel que tendrá Allasino en la elección de concejales

Una de las condiciones que puso Allasino es ser él quien conduzca el proceso de elección de concejales en su departamento. En eso fue muy claro con el resto de los dirigentes de los otros partidos.

En las elecciones del 2025, es decir de este año, los jefes comunales radicales armaron sus listas pero con el segundo lugar para La Libertad Avanza para la categoría de concejales y lo mismo que el cuarto. En el caso de Luján, Allasino tendrá la lapicera y terminará de coordinar cómo se conformará la listas.

Una alianza de mediano plazo y el valor político de Allasino

En el entorno de Allasino reconocen que el intendente está cuidando especialmente el orden interno. No quiere que el acuerdo se lea como una imposición ni como una señal de debilidad. Por el contrario, busca que se entienda como un movimiento racional, donde Luján se proyecta hacia febrero con más volumen, más respaldo y más capacidad de competir, pero siempre pensando en la gestión. En ese sentido, la alianza no sería solo una estrategia electoral, sino una consolidación política de mediano plazo. La idea es construir algo que sirva para esta elección, pero también para lo que viene después con el intendente en un nuevo rol político partidario.

Para Cambia Mendoza, en cambio, el pacto tiene un valor adicional. Los próximos meses serán clave para reorganizar el espacio, definir liderazgos y ordenar expectativas de cara a 2027. La foto con Allasino les permite enviarse a sí mismos un mensaje interno: hay capacidad de sumar, de negociar y de ocupar lugares con inteligencia. En un escenario donde los reacomodamientos serán inevitables, Luján funciona como un modelo posible de articulación.

Algunas voces dentro de Cambia Mendoza plantean que la integración debe garantizar espacios reales y no simbólicos. Otros, más cercanos al intendente, señalan que la prioridad es mantener la identidad local y que la alianza debe leerse como cooperación, no como absorción. En ese tironeo aparece, justamente, la metáfora del encastre: cada pieza tiene su forma, su peso, su función. Si una intenta ocupar demasiado espacio, el conjunto se deforma.

Lo que sí está claro es que el acuerdo reconfigura el tablero de la elección municipal. Ordena la competencia, fortalece al oficialismo local y, sobre todo, reduce el margen de dispersión. En un escenario donde cada voto cuenta, llegar con una alianza sólida es una ventaja que ningún actor político subestima.