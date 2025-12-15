El PJ nacional sale a la calle con la CGT en rechazo a la reforma laboral

En la antesala al tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso, el Partido Justicialista nacional ( PJ ) se plegó a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) para el jueves 18 de diciembre, “en defensa de los derechos laborales”.

“Mientras el gobierno nacional impulsa una reforma que restringe derechos y empobrece al pueblo trabajador, nuestro compromiso siempre estará a favor de defender y ampliar las conquistas históricas del movimiento obrero”, afirmó el partido que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

El llamado a movilización del PJ viene de la mano con la inminente presentación de un proyecto propio de Unión por la Patria en el Congreso, a modo de contrarreforma. La iniciativa fue trabajada en simultáneo al encuentro que mantendrán este martes en Buenos Aires los gobernadores del PJ.

La redacción del borrador estuvo a cargo de la secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional , encabezada por la diputada Vanesa Siley, y recibió el aval de CFK. Además, en su elaboración participaron sindicatos pertenecientes a la CGT y a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Uno de los puntos claves del proyecto plantea que el salario base debe permitir cubrir el costo de la Canasta Básica Total, que según datos oficiales supera los $1.257.000, frente a un salario mínimo vigente de $338.400.

Asimismo, propone la restitución del carácter vital y móvil del salario mínimo y reclama paritarias libres, en contraste con los acuerdos por productividad promovidos por el Gobierno libertario. También dispone que el pago del salario se realice exclusivamente en dinero.

Respecto al tiempo de trabajo, la iniciativa del peronismo fija una reducción de la jornada semanal de 48 a 42 horas, con la proyección de avanzar hacia las 40 horas en el mediano plazo, mientras el proyecto oficial habilita jornadas de hasta 12 horas diarias.

Otro de los aspectos resaltantes es que contempla una ampliación de la licencia por paternidad de dos a 90 días, con el objetivo de igualarla a la licencia materna, e incorpora a los monotributistas dentro del esquema.

Con la movilización como señal política y un proyecto propio en carpeta, el peronismo busca disputar la agenda laboral del Gobierno en el Parlamento y en la calle para contrarrestar la reciente victoria del oficialismo, que, tras el triunfo electoral y luego de negociaciones, alcanzó la primera minoría en Diputados.