Patricia Bullrich cruzó a Diego Brancatelli con un insólito meme

En medio de la disputa entre Patricia Bullrich y la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) , la flamante senadora nacional salió a cruzar al periodista Diego Brancatelli por una polémica declaración sobre lo que podría pasar con la selección argentina y el fútbol nacional. La respuesta de la libertaria causó sorpresa.

El cruce se dio luego de que la exministra de Seguridad denunciara este lunes al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol.

El periodista de C5N lanzó que, por responsabilidad de la exministra, Argentina podría quedarse afuera del Mundial 2026 y que los clubes locales podrían ser excluidos de las competencias internacionales. El planteo no tardó en generar repercusión, y hasta generó la respuesta de la propia Bullrich.

Diego Brancatelli cruzó a Patricia Bullrich por su disputa con la AFA y la senadora le contestó con un sorpresivo tuit.

"Argentina puede quedarse afuera del Mundial”, afirmó Brancatelli en su cuenta de X, e insistió: ¿Se imaginan el 2026 sin el último Mundial de Messi? Sí. Es posible y gracias a la irresponsable e inoperante de Patricia Bullrich”.

Y agregó: “Boca, Estudiantes (y el resto) sin Copa Libertadores. Racing, River sin Sudamericana. Yo que vos pienso de qué lado de la mecha te ubicás”, cerró el comunicador, identificado con el kirchnerismo.

Por qué correría peligro la participación de Argentina en el Mundial

Ante la catarata de comentarios, Brancatelli aclaró que basaba su comentario en el reglamento de la FIFA, que “prohíbe categóricamente la intervención de la justicia ordinaria en asuntos futbolísticos, considerándolo una injerencia y una infracción grave a sus estatutos”.

“La idea central es que el fútbol debe autogobernarse a través de sus propios órganos judiciales, como el Tribunal del Fútbol (TAS) y las comisiones disciplinarias, aplicando su propia normativa, y cualquier intento de llevar disputas a tribunales nacionales puede acarrear sanciones severas para las federaciones y sus miembros, como amenazas de suspensión a selecciones y clubes”, citó el periodista.

Bajo ese argumento, sostuvo que el máximo organismo del fútbol “tiene la potestad de eliminarte de un mundial o a sus clubes de las competencias continentales”.

Qué respondió Patricia Bullrich

El posteo alarmista de Brancatelli provocó rápidamente la reacción de Bullrich, quien salió a desmentirlo escueta pero categóricamente por las redes sociales: “Falso lo que dice. Expertos en mentir”, sentenció.

El insólito tuit de Patricia Bullrich En medio de su guerra con la AFA, Patricia Bullrich cruzó a Diego Brancatelli por acusaciones "falsas".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la publicación de la senadora fue un “meme”. La imagen muestra una persona con una especie de careta con cara feliz, que esconde un verdadero llanto.

El cruce ocurrió horas después de que Bullrich tuviera otro tenso intercambio con Toviggino, luego de que el dirigente de la AFA cuestionara su denuncia ante la Conmebol. La senadora negó meterse con la entidad deportiva y, por el contrario, aseguró que la acusación apunta a la dirigencia en particular, cargando nuevamente contra el Chiqui Tapia.