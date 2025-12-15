En una nueva estructura, Valenzuela podría quedar a cargo de la PSA además de conducir Migraciones

Diego Valenzuela será el primer jefe de la nueva Agencia Federal de Migraciones (el título aún no lo tienen muy en claro en el Ministerio de Seguridad) que también tendría responsabilidad en la Policía de Seguridad Aeroportuaria dentro de esta nueva y reformada estructura.

Hasta el recambio del jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien no fue ni siquiera nombrado por Javier Adorni en ninguna de sus apariciones, el ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, mantenía en su estructura el área de Migraciones, que Patricia Bullrich consiguió para Seguridad mientras juraba Diego Santilli en el área de Interior.

El intendente de Tres de Febrero en uso de licencia recibió la confirmación de su asunción en el gobierno nacional minutos antes que se produjera su llegada al Senado bonaerense, cargo por el cual fue electo en las elecciones de septiembre pasado. Por eso, de apuro, tuvo que pedir la licencia ahí mismo. Si no lo hacía, debía esperar hasta la primera reunión ordinaria del cuerpo para tenerla, por el mes de marzo de 2026.

La ministra Alejandra Monteoliva , reemplazante de Patricia Bullrich en Seguridad, parece que no siempre comparte las ideas de su antigua jefe operativa. Si bien no tiene inconvenientes con la llegada de Valenzuela, quien además la ayudará en una tarea tan sensible como lo es la relación con los medios, la funcionaria dudaba si era conveniente incorporar a un ámbito más genérico a la Policía Aeroportuaria.

Valenzuela irá a la gestión con uno de sus “hallazgos” en la gestión municipal, Bautista Pino. A cargo de la Jefatura de Gabinete de Tres de Febrero, el futuro funcionario nacional escribió un extenso posteo en el que agradeció a Valenzuela y a su esposa, la ex senadora nacional y hoy secretaria de Capital Humano de la Municipalidad, la oportunidad que le dieron en la gestión.

El futuro funcionario necesitaba imperiosamente un cambio de aire. Inquieto, vivió apasionadamente toda la campaña como primer candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, experiencia que pensaba iba a terminar mejor de lo que terminó. Pero aprendió a conocer mucho más la intrincada estructura libertaria, los alcances que pueden tener los “nuevos” sobre los “históricos” y cómo sobrevivir en un ecosistema en el que todos los días hay nuevos desafíos, con los del mismo equipo y con los otros.

Con Bullrich hizo tándem político naturalmente. Luego generó sus vínculos directos con los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes tomaron varias de sus iniciativas municipales como ejemplos a seguir. A pesar de eso, lamentablemente, nadie analizó seriamente cuál sería el rol que más potenciaría su ingreso a la estructura nacional. Su presencia hubiera tenido mucha más fuerza a cargo de un área vinculada con el trabajo, la producción y la modernización de la estructura del Estado, tal cual impulsó en su gestión durante diez años al frente de Tres de Febrero.

Patricia Bullrich y Diego Valenzuela impulsan una nueva fuerza libertaria. Patricia Bullrich y Diego Valenzuela intentaron armar una estructura interna complementaria en el seno libertario. No los dejaron progresar. Todo bajo la tutela y mirada de Karina Milei y Sebastián Pareja.

Pero al ser todo tan “estanco”, “si sos de Patricia, te garpa Patricia”, parecería ser el pacto no escrito. Más allá de los escándalos que se vieron en la Secretaría de Producción, fundamentalmente tras la salida de Ornela Calvete y su pareja Javier Cardini, nunca le abrieron un lugar ahí.

El jefe de Gabinete y "los ojos” de Karina Milei en el día a día nacional, aparte de Eduardo “Lule” Menem, Manuel Adorni, se reunió este lunes con Valenzuela para ultimar detalles de su arribo al ámbito nacional. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad y del propio ex intendente libertario, aún no está definido el nombre de la dependencia ni los organismos que dependerán de la nueva estructura.

Lo importante para el futuro funcionario no son los “rulos” que tendrá su próximo organismo sino las posibilidades que le dará un lugar de semejante exposición para dar “buenas noticias” que lo ayuden penetrar en el electorado bonaerense. Sin embargo, nadie puede ser muy optimista al respecto. La experiencia más cercana y con la que se podría referenciar es la de Diego Santilli, ministro del Interior, que no pudo hacer una sola conferencia de prensa para demostrar un mínimo de gestión. Todas las fotos las tiene “tomadas” con Adorni como principal protagonista.

Valenzuela y Santilli pretenden lo mismo. Ser el futuro candidato a gobernador por La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires y ambos tienen buena relación con la única decisora en ese espacio, Karina Milei. Sin embargo, ella mantiene en reserva el lugar, para el cual también tiene un primer y “original” anotado, Sebastián Pareja.