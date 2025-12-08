Diego Valenzuela pidió licencia como senador bonaerense minutos antes de la jura tras una "promesa"

En medio de la jura de los nuevos senadores bonaerenses, Diego Valenzuela pidió licencia ya que le esperaría un cargo clave en el Gobierno.

Este lunes 8 de diciembre se llevó a cabo la jura de nuevos senadores bonaerenses, y un pedido en la previa llamó la atención. Se trata de Diego Valenzuela, quien solicitó su licencia minutos antes de la ceremonia.

El exintendente de Tres de Febrero había recibido una "promesa" por parte del Gobierno nacional para un cargo eventual en un área clave, según pudo saber MDZ. Por lo tanto, se vio obligado a pedir licencia porque en el Senado provincial no va a haber más sesiones hasta marzo, y si el ofrecimiento lo tiene en estos días, no podría solicitarla porque lo tiene que habilitar el cuerpo.

¿Qué "promesa" le habría hecho el Gobierno a Diego Valenzuela? El presidente le habría prometido a Valenzuela ocupar una dirección en el Ministerio de Seguridad, que sería Narcotráfico. Pero lo que no tiene en claro todavía el flamante senador bonaerense es cuándo asumiría en este nuevo cargo porque, primero, el Gobierno lo tiene que crear.

En caso contrario de que se caiga la creación de ese área, en marzo asume el Senado de la Provincia. De todos modos, de lo que está seguro es que a la intendencia de Tres de Febrero no vuelve.