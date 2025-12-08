Legislatura bonaerense: juraron los 23 senadores electos en el 7-S

El Senado de la provincia renueva la mitad de sus bancas. De esta forma, la Legislatura bonaerense con mayoría peronista en ambas cámaras se prepara para ser el campo de batalla de Kicillof.

La Cámara de Senadores de la Legislatura bonaerense se renovará este lunes.

En la tarde del feriado del 8 de diciembre, por el día de la Virgen, la vicegobernadora de la provincia de Buenas Aires, Verónica Magario, tomará juramento a los 23 senadores electos el 7 de septiembre, cumplimentando de esta forma el último paso para asumir su banca en la Legislatura bonaerense a partir del 10 de diciembre.

El amplio triunfo del peronismo en las elecciones provinciales posibilitará que el gobernador cuente con quorum propio en el Senado bonaerense y ser la primera minoría parlamentaria en diputados. Si bien Axel Kicillof tendrá las mayorías parlamentarias, estará condicionado a la interna de las diferentes tribus del peronismo bonaerense.

La huida de Sergio Massa de la prensa Sergio Massa La llegada de "los tres mosqueteros" de Karina Milei La Llegada De Sebastián Pareja, Lule Y Martín Menem MDZ | José Luis Carut Martín Menem Martín Menem en la Legislatura Bonaerense. MDZ | José Luis Carut Lule Menem Lule Menem también dijo presente. MDZ | José Luis Carut Sección por sección: quiénes son los senadores que asumen Primera Sección Electoral: El 7 de septiembre se renovaron 8 bancas. El triunfo de Fuerza Patria le permitió al peronismo quedarse con 5 bancas; que serán para Gabriel Katopodis (testimonial, no asumiría la banca), Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel. Mientras tanto, La Libertad Avanza se quedó con las 3 bancas restantes que serán ocupadas por Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera. Diego Valenzuela Diego Valenzuela con Agustín Romo, presidente del bloque de LLA en Diputados. MDZ | José Luis Carut Cuarta Sección Electoral, fue la sección que más paridad tuvo en las elecciones provinciales. Si bien el peronismo resultó vencedor, solo pudo llevarse 3 escaños de los 7 en juego; y tanto La Libertad Avanza como Somos Buenos Aires pudieron meter dos bancas cada uno. Las 3 bancas que ocupará el peronismo son para Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago. La Libertad Avanza, desde el segundo lugar, tendrá en el recinto a Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo como sus representantes. Mientras tanto, los senadores electos por Somos Buenos Aires son el intendente de Junín, Pablo Petrecca, que ocupará la presidencia del bloque PRO, y la radical Natalia Quintana.

En la Quinta Sección Electoral, el resonante triunfo de La Libertada Avanza le permitió quedarse con 3 de los 5 escaños en disputa. Las bancas libertarias serán ocupadas por Guillermo Montenegro ( Juraría, pero hay un rumor fuerte de que pediría licencia para ocupar un cargo en Nación, y en su lugar asumiría una marplatense que responde a Alejandro Carrancio), María Cecilia Martínez y Matías De Urraza. En tanto que los dos sillones del peronismo serán para Fernanda Raverta (Cámpora) y el exintendente de Mar Chiquita, Jorge “Pitingo” Paredi. Guillermo Montenegro Guillermo Montenegro, entrando a la Legislatura bonaerense para jurar su banca. MDZ | José Luis Carut El 7 de septiembre la sorpresa fue en la Séptima Sección Electoral. Por primera vez, el peronismo se quedó con todas las bancas en disputa. Los 3 senadores que desde el 10 de diciembre representarán a Fuerza Patria en la Cámara Alta son María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz. Es de destacar que nuevamente la prensa vuelve a ser discriminada porque no se les permite, por orden de Verónica Magario, acceder a los lugares donde se desarrolla la actividad. Y algo que debe ser de carácter público, termina siendo un acto privado por la decisión inentendible de la vicegobernadora.