Legislatura bonaerense: por un intendente que quiso sentarse en una banca, la sesión casi termina a las piñas

Antes de que el reloj de la Legislatura bonaerense marque la medianoche del miércoles, la Cámara de Diputados estuvo a nada de emular las veladas boxísticas del Luna Park . Todo ocurrió cuando el intendente de San Nicolas, Santiago Passaglia , de licencia en diputados, ingreso al recinto para ocupar su banca provocando un fuerte cruce con el presidente del cuerpo Alexis Guerrera .

La situación no paso a mayores gracias a la rápida intervención de uno de los guardias de la Legislatura bonaerense que interpuso su cuerpo para frenar al jefe comunal nicoleño que había subido al estrado de las autoridades a increpar al titular del cuerpo que le pedia a viva voz que se retire del recinto.

A primera hora de la tarde llegaron a la legislatura bonaerense los hermanos Santiago ( intendente de San Nicolas) y Manuel (diputado electo) Passaglia ; con la intención de que Santiago Passaglia , en uso de licencia en la Cámara de diputados provincial pedida en el 2024 cuando ya ejercía la intendencia , reasuma su banca para votar en contra del endeudamiento de Kicillof .

Tal como lo manifestó a MDZ , y al resto de los periodistas legislativos que abordamos al intendente nicoleño en el estacionamiento del palacio de leyes de la provincia de Buenos Aires , cuando empezó a correr el rumor de que Santiago Passaglia quería reasumir la banca. Confirmando que lo había solicitado por escrito de manera formal a la presidencia del cuerpo.

Por lo que cuando sonó el timbre para llamar a los diputados a sesión, el jefe comunal nicoleño encaro hacia el recinto en busca de su banca. Lo que no tuvo en cuenta Santiago Passaglia es que su reemplazante, la radical María Belén Malaisi había llegado antes al recinto ocupando la banca sin intenciones de levantarse.

Motivo por el cual Santiago Passaglia se quedó parado reclamando a viva voz “su” escaño, cosa que el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires Alexis Guerrera le negó.

Los ánimos empezaron a caldearse

Ante la situación que iba escalando cada vez más por la actitud del nicoleño, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria Facundo Tignanelli pidió la palabra para revisar el reglamento interno de la Cámara legislativa, recibiendo la negativa del titular del cuerpo Alexis Guerrera quien manifestó que para la presidencia de la Cámara Santiago Passaglia seguía siendo intendente ya que no había tramitado ante el Consejo Deliberante de San Nicolas el pedido de licencia a la intendencia.

Al escuchar esa respuesta el jefe comunal nicoleño, a viva voz rechazaba la argumentación del presidente de la Cámara Baja recalentando aún más la situación.

Escándalo en la Legislatura bonaerense

Motivo por el cual Alexis Guerrera le espetó al intendente de San Nicolas “Le voy a pedir que no violente esta situación. Retírese del recinto. Usted no es diputado en este momento” y amparándose en el artículo 7 de la Ley Orgánica de los municipios, Guerrera afirmo “las funciones de intendente y concejal son incompatibles con las de gobernador, vicegobernador, ministros y miembros de los poderes legislativo o judicial nacionales o provinciales”. Por lo que Santiago Passaglia, al no haber pedido licencia en el municipio no puede ocupar dos cargos a la vez.

El descargo de Santiago Passaglia

Tras ser retirado del recinto de diputados y pasar aun nuevo cuarto intermedio para calmar los ánimos, Santiago Passaglia hizo un largo descargo en redes sociales.

El intendente de San Nicolas, cargando contra el kirchnerismo afirmo que hubo “un claro abuso de poder” y “un profundo desconocimiento de las normas”.

“Ellos quieren que nadie se interponga en el camino a la felicidad de unos pocos vivos que se imaginan varios años sentados en un cómodo sillón del directorio del BAPRO”, escribió Santiago Passaglia en su cuenta personal de “X”, agregando “No quieren que nadie les diga en la cara la barbaridad que están haciendo, por eso no quisieron que asuma. Son impresentables.”