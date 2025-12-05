"Rapidito, Toto": el sutil pedido de Axel Kicillof a Luis Caputo por el endeudamiento de Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , apuró al ministro de Economía, Luis Caputo , para que le habilite el endeudamiento, que ya aprobó la Legislatura bonaerense . "Rapidito, Toto", señaló el mandatario provincial durante la entrega de 40 vehículos para uso policial.

Además, Kicillof explicó que "toda la autorización es para refinanciar la deuda que dejó (María Eugenia) Vidal". Y aclaró: "No se aprobó un endeudamiento". "Cubro los vencimientos de la provincia del endeudamiento de Vidal", insistió.

El gobernador aprovechó la ocasión para pedirle al Gobierno nacional y a la Corte Suprema de Justicia que le den los puntos de coparticipación que, según consideran en la gestión bonaerense, le corresponden a la provincia: "Ya nos deben 13.000 millones de pesos", recordó y sumó: "Más lío no nos pueden armar".

También insistió con que esos fondos los están "reclamando en la Corte, que les da la razón a las provincias". "Espero que pronto lo haga con nosotros. Que Milei devuelva lo que robó, no a este gobernador, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

Junto con Kicillof, el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó n este viernes la entrega de 40 vehículos destinados a reforzar el trabajo policial en los barrios de la capital provincial. La actividad contó también con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Alak presentó la medida como parte del trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia y anticipó que en los próximos días dará a conocer el Plan Municipal de Seguridad 2026.

Kicillof aprovechó el acto para cuestionar al Gobierno nacional. Señaló que la Provincia atraviesa “un contexto hostil” y acusó a la administración de Javier Milei de “quitar fondos y buscar asfixiar financieramente” a Buenos Aires. “Nuestra respuesta es más inversión y una política de seguridad coordinada con los municipios”, afirmó.

El gobernador sostuvo además que su gestión dejó atrás “una etapa de marketing y ajuste” y remarcó que la estrategia actual se basa en inversión y tareas coordinadas entre distintas áreas del Estado, con el objetivo de mejorar la seguridad en el distrito.