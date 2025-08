El tenso cruce entre Adolfo Bermejo y Mercedes Llano por el financiamiento de las universidades

Fue precisamente durante el debate por el financiamiento de las universidades que Bermejo decidió cruzar a los anteriores por sus alocuciones en las que pusieron en discusión el carácter "populista" de las iniciativas. "Sin el ánimo de polemizar y faltarle el respeto a mis colegas del bloque oficialista que acaban de hacer uso de la palabra y son diputados por la provincia de Mendoza, pero la verdad es que hay cosas que se han dicho que no me parecen bien", comenzó.

El video del momento entre Adolfo Bermejo y Mercedes Llano

Adolfo Bermejo y el momento con Mercedes Llano Adolfo Bermejo y el momento con Mercedes Llano

"Están preocupados por el déficit fiscal, pero no los escuché hablar cuando bajaron las retenciones al campo. Ahora sí les preocupa de donde va a salir la plata. Saldrá de las viviendas que no estamos pudiendo hacer en Mendoza, saldrá de las obras públicas que le recortaron a los municipios en la provincia, saldrá del dinero que no le están mandando a los talleres protegidos. Hay muchos lugares de donde sacar la plata", añadió.