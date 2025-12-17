Presupuesto 2026: en una sesión caliente, Diputados se prepara para debatir hasta la madrugada
El Presupuesto 2026 se debate en Diputados. El Gobierno sigue con atención las definiciones del Congreso, en un clima de tensión.
La Cámara de Diputados le dará media sanción al Presupuesto 2026, cuando termine una maratónica jornada de debate político en el Congreso. El oficialismo espera que alrededor de 135 diputados apoyen el proyecto de la Casa Rosada, que define las últimas modificaciones.
La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, cuestionó con dureza el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y lo definió como “un presupuesto de ajuste y antifederal”. La legisladora se expresó en ese sentido luego de haber anticipado horas antes en redes sociales que no acompañaría la iniciativa del oficialismo.
“Está clarísimo que es un presupuesto de ajuste y antifederal, con una notable transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. No encontramos un solo capítulo en el que el Gobierno demuestre interés por lo que está viviendo la gente”, afirmó De la Sota desde su banca.
En la misma línea, sostuvo: “Para este gobierno la discapacidad es gasto y no inversión; lo mismo con la educación, la ciencia, la tecnología y los jubilados. Estos últimos tienen que elegir entre comer o comprar los medicamentos, y fueron la variable de ajuste del Gobierno durante estos dos años”. Finalmente, reclamó que los artículos 30 y 75 del proyecto oficial sean retirados del dictamen de mayoría.
El exministro de Defensa Luis Petri hizo una férrea defensa del proyecto de Presupuesto Nacional 2026 durante su exposición en la Cámara de Diputados y sostuvo que la reducción del gasto público es un eje central de la iniciativa.
En ese marco, contrastó la actual etapa parlamentaria con la anterior y afirmó: “Pasamos de un Congreso tirapiedras, que trató de voltear el programa económico del Gobierno, la agenda de crecimiento y de progreso. Por eso tratamos en Diputados el Presupuesto, el proyecto de Inocencia Fiscal, el de Compromiso Fiscal, y por eso en el Senado se trata el proyecto de Reforma Laboral”.
En esa misma línea, remarcó que el rumbo adoptado cuenta con aval electoral. “Pero todo eso lo votó la gente el 26 de octubre, cuando avaló este gobierno.
Por eso anunciamos un 35 % de aumento en las prestaciones en discapacidad, un 61 % de aumento para médicos y prestadores del Hospital Garrahan; así como también el presupuesto social de este proyecto de Presupuesto Nacional supera el 70 %”, detalló el exfuncionario.
El legislador santafesino Nicolás Mayoraz afirmó que, aun sin un presupuesto aprobado, “este Gobierno logró lo que no se había conseguido en años”, y sostuvo que la administración que asumió Javier Milei recibió “un país devastado, al borde de la hiperinflación”. En ese marco, apeló a la idea de que “Roma no se construye en un día” para defender el rumbo económico.
Entre los resultados positivos, enumeró el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y el crecimiento del PBI, y aseguró que se trata de “logros concretos que el argentino percibe y por eso votan como votan”.
Además, señaló que el Presupuesto que se somete a votación “consolida y respalda esos avances”, al estar basado en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, evitar la emisión monetaria y reducir el gasto público. Finalmente, rechazó las críticas sobre un eventual ajuste en educación y afirmó que “es falso” que se vaya a desfinanciar el sector, ya que los recursos están contemplados en el proyecto anual en debate.
El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano criticó la distribución de los ATN a gobernadores a cambio del apoyo al Presupuesto del Gobierno. "En el último mes, repartieron 66.500 millones de pesos en ATN".
En esta línea, Juliano destacó los 20.000 millones que recibió el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Al respecto, el diputado de Provincias Unidas manifestó que "este Presupuesto está saliendo con las prácticas rancias, las peores".
Las críticas al Presupuesto se hacen escuchar desde la oposición, aunque todo indica que la "ley de leyes" será aprobada esta noche, otorgándole media sanción en la Cámara de Diputados.
El excanciller y actual diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Santiago Cafiero, cuestionó con dureza al oficialismo durante su exposición en la Cámara de Diputados y afirmó: “Seguimos dando vueltas con discursos de odio y vacío para no explicar el modelo de país”.
En su intervención, advirtió que las políticas impulsadas por el Gobierno profundizan los problemas estructurales. “Aumentan la desocupación, la desigualdad y nada se resuelve, sino que todo se profundiza. Esto ya fracasó hace años en Argentina, y ningún país se desarrolla sin Estado”, señaló.
Además, puso el foco en los recortes previstos en áreas clave y cuestionó el rumbo del Presupuesto en debate. “Se recorta en educación, en ciencia y tecnología, en obra pública... ¿Cómo un país sin infraestructura va a tener un plan de desarrollo? Y mientras no se incomoda a los que siempre ganan: así es el presupuesto que se vota ahora. Me pregunto cuando hablan de libertad... ¿Libertad para quién? Para los especuladores, concentran riquezas y los que fugan. Este presupuesto no nos lleva al futuro, y por eso lo vamos a rechazar”, sostuvo Cafiero.
El diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio aprovechó su intervención para cuestionar al kirchnerismo y afirmó que el respaldo a la iniciativa del Ejecutivo apunta a “reafirmar lo que votaron los argentinos en 2023 y después en 2025”.
En ese marco, sostuvo: “Dicen que gobernaron bien y fuimos el único país que no creció en 15 años. Celebro que estén preocupados por las reservas porque nos habían dejado reservas negativas, celebro que le preocupen los impuestos porque bajando impuestos bajamos el costo argentino. Eso vamos a votar en este presupuesto”.
Jorge Taiana advirtió que la orientación del Presupuesto favorece a sectores concentrados. “Sólo beneficia a unas pocas empresas y honra únicamente los compromisos internacionales. Es un presupuesto de ajuste que apunta a desmantelar el desarrollo educativo, científico y tecnológico del país”, sostuvo.
Además, señaló que la iniciativa elimina obras que ya contaban con partidas aprobadas y puso en duda la consistencia de los números oficiales. “Se desprograman obras que tenían presupuesto asignado; las cifras del proyecto son inverosímiles e incumplibles. Buscan más endeudamiento, pero el riesgo país todavía es muy alto”, enfatizó Taiana.
Por último, adelantó que su espacio recurrirá a la Justicia si se avanza con la derogación de las leyes 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y 27.795, de Financiamiento Universitario, al considerar que se intenta dejarlas sin efecto pese a haber sido ratificadas por el Congreso tras los vetos presidenciales.
Así definió el proyecto de Presupuesto 2026 el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien cuestionó con dureza la inclusión de ese artículo en el proyecto y lo definió como “un claro cachivache jurídico constitucional incorporar por la ventana un artículo ilegal que viola la ley de administración financiera”.
En esa línea, afirmó: “No es un ejercicio de austeridad fiscal, sino que el oficialismo quiere abandonar los oficios de enseñar y curar que sostienen el lazo social en la Argentina. No solo por la reducción de las partidas, sino por la decisión de incorporar un artículo ilegal que pretende derogar las leyes que este Congreso ha ratificado”, en referencia a la Emergencia en Discapacidad y al Financiamiento Universitario.
"Hay beneficios para que los narcos que financian a este gobierno puedan blanquear. Además, es un presupuesto tramposo e ilegal. Metieron entre gallos y media noches la derogación de dos leyes aprobadas en esta cámara y en la del frente", disparó el diputado de Unión por la Patria Juan Carlos Molina.
La diputada libertaria Juliana Santillán cruzó al kirchnerismo en su defensa de la "ley de leyes". En esta línea, enfatizó: "Vamos a defender este proyecto de Presupuesto porque representa el camino hacia una Argentina estable, libre y próspera".
El diputado de La Libertad Avanza (LLA) por Misiones explicó los motivos de su respaldo al proyecto de Presupuesto 2026. Al tomar la palabra, sostuvo: "Este Presupuesto apunta a dar visibilidad y orden fiscal para que no exista la emisión monetaria. Hace semanas Argentina volvió al crédito internacional. Si dios quiere, en enero empezaremos a rollear la deuda para poder acumular reservas".
Además, celebró el rumbo económico adoptado por la administración de Javier Milei: "El riesgo país estaba en 2.500 puntos cuando asumió Milei, lo que quería decir que un bono de un dólar de la deuda argentina valía 18 centavos. Era imposible que el país accediera al crédito, por la desconfianza. Pero en estos tiempos difíciles, Milei vino con un mensaje claro: la motosierra; y subieron los bonos, bajaron el riesgo país y la inflación, y 12 o 13 millones de personas salieron de la pobreza".
El legislador del bloque Provincias Unidas calificó el proyecto de Presupuesto como “reaccionario” y centró sus cuestionamientos en los artículos que impulsan la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
“Llama la atención la estrategia del Gobierno de meter por la ventana esos dos puntos. Hubo un fallo que manda a cumplir estas leyes y el Presidente desoye a otro poder y ahora hay que derogarlas”, expresó.
En esa línea, recordó que ambas normas contaron con el aval de más de la mitad de los diputados presentes en la sesión de este miércoles y cuestionó que ahora muchos de esos legisladores se dispongan a votar en sentido contrario.
Luego de que Alberto "Bertie" Benegas Lynch (LLA) defendiera el proyecto de La Libertad Avanza, tomó la palabra Victoria Tolosa Paz (UP). "No vamos a convalidar el ajuste y la pérdida de empleo que propone Milei", indicó la exfuncionaria de Alberto Fernández.
"Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado pyme-industrial", sumó.
Además, afirmó que con este proyecto, el Gobierno “viene a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”. “No tengo buenas noticias para el conjunto del pueblo argentino”, subrayó Tolosa Paz.
El bloque que preside Germán Martínez votará en contra del proyecto oficialista, junto con los cuatro diputados del Frente de Izquierda. Sin embargo, con esto no alcanzará para frenar la media sanción del Presupuesto 2026, ya que otra parte de la oposición, como es el bloque Provincias Unidas, se abstendrá.
Igualmente, el Gobierno cuenta con un sólido apoyo del PRO, de la UCR y de los bloques de sellos provinciales para tener el proyecto del presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados.
En su rol de miembro informante, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, defendió el proyecto del oficialismo. "Hoy llega al recinto, después de tres intentos, la ‘ley de leyes’; no hay antecedentes de que a un presidente le hayan rechazado tantas veces un presupuesto. Queremos reducir el gasto para luego ir a la baja de impuestos", indicó.
En la previa del debate por el Presupuesto 2026, el oficialismo se impuso (con 130 votos afirmativos contra 112 negativos) para que la votación en particular no sea por cada artículo, sino por capítulos. Así, el Gobierno se asegura que la oposición no le desmiembre el proyecto al Gobierno y que las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad se aprueben en conjunto con todo el capítulo en el que están dentro.
Para esto, La Libertad Avanza contó una vez más con el apoyo del PRO, la UCR y de los gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca. Este escenario adelanta el clima favorable que tendrá La Libertad Avanza en esta sesión.
Con 133 diputados presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abrió la sesión para tratar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. El oficialismo recibió el apoyo de los diputados que responden a los gobiernos provinciales de Salta, Tucumán, Misiones y Catamarca.
Se trata de los mismos diputados que el martes firmaron el dictamen del Gobierno en las comisiones. Aunque acompañarán al Gobierno con la aprobación del proyecto, estos mandatarios apuntan a buscar algún beneficio más para su provincia. Así se explica por qué firmaron en disidencia el dictamen de La Libertad Avanza.
Además, cómo era de esperar, el Gobierno recibió el apoyo del PRO y la UCR. Un sector de Provincias Unidas también dio quórum, aunque se sentaron sobre la hora. Una forma de mostrarle al Gobierno de que van a necesitar de ellos para sacar las leyes que quieran.
A la espera del inicio de la sesión en Diputados, los legisladores de La Libertad Avanza ingresan de a poco al recinto y se ubican en las bancas. Los bloques de la oposición esperarán a que el oficialismo junte el quórum, y luego se sentarían en sus bancas para dar el debate.
En la previa de la sesión por el Presupuesto 2026 el oficialismo planteó en la reunión de Labor Parlamentaria que la votación en particular debía ser "capítulo por capítulo". Así, La Libertad Avanza evitaría que la oposición cambie la redacción de los distintos artículos.
Pero esto no fue avalado por la oposición y Martín Menem no consiguió el acuerdo en la reunión de Labor Parlamentaria. Ahora, esto deberá tratarse en el recinto y será la primera discusión áspera en una jornada caliente. Aún así, el bloque libertario está confiado de que ganará las batallas más importantes.