Presupuesto 2026: en una sesión caliente, Diputados se prepara para debatir hasta la madrugada

"Para este gobierno la discapacidad es gasto y no inversión"

La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, cuestionó con dureza el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y lo definió como “un presupuesto de ajuste y antifederal”. La legisladora se expresó en ese sentido luego de haber anticipado horas antes en redes sociales que no acompañaría la iniciativa del oficialismo.

“Está clarísimo que es un presupuesto de ajuste y antifederal, con una notable transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. No encontramos un solo capítulo en el que el Gobierno demuestre interés por lo que está viviendo la gente”, afirmó De la Sota desde su banca.

Natalia de la Sota

En la misma línea, sostuvo: “Para este gobierno la discapacidad es gasto y no inversión; lo mismo con la educación, la ciencia, la tecnología y los jubilados. Estos últimos tienen que elegir entre comer o comprar los medicamentos, y fueron la variable de ajuste del Gobierno durante estos dos años”. Finalmente, reclamó que los artículos 30 y 75 del proyecto oficial sean retirados del dictamen de mayoría.