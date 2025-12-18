Presupuesto 2026: cómo votaron los diputados mendocinos el polémico capítulo rechazado

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Presupuesto 2026 . El resultado fue agridulce para el gobierno de Javier Milei ya que pese a la aprobación en general, fue rechazado el Capítulo 11 que derogaba las leyes de aumento para las universidades, emergencia en discapacidad y de Zona Fría, entre otros puntos.

La media sanción a la pauta de gastos para el año que viene se obtuvo por una mayoría de 132 votos afirmativos para los cuales La Libertad Avanza consiguió el apoyo de aliados y algunos diputados de la oposición dialoguista. Sin embargo, al momento de la votación particular por capítulos, solo alcanzaron 117 respaldos para defender el Capítulo 11, el cual terminó siendo rechazado por 123 votos en contra.

Entre los puntos más importantes de este polémico capítulo se incluía el artículo 75 que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. Pero también se había incorporado las modificaciones la Ley de Zona Fría que afectaba particularmente a Mendoza. Otro de los temas rechazados fue la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares.

Los representantes mendocinos en la Cámara de Diputados votaron mayoritariamente a favor del del Presupuesto 2026 en general y también respaldaron en su mayoría el Capítulo 11.

Los cinco diputados nacionales mendocinos de La Libertad Avanza votaron afirmativamente el texto completo del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio acompañaron la iniciativa.

Luis Petri y el resto de los mendocinos de la bancada libertaria votaron a favor del Presupuesto 2026 y en particular del Capítulo 11.

También sumaron su respaldo los dos diputados mendocinos que responden al gobernador Alfredo Cornejo. Los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri también votaron a favor en general y en este capítulo en particular.

Por su parte, la mendocina Lourdes Arrieta, ex aliada libertaria y flamante integrante de la bancada de Provincias Unidas, se abstuvo en la votación general del Presupuesto 2026 pero rechazó en particular el Capítulo 11.

Del Caño, Bregman y Lourdes Arrieta La ex libertaria Lourdes Arrieta se abstuvo en la votación del Presupuesto 2026 pero rechazó el polémico Capítulo 11. N/A

En tanto, el diputado peronista Emir Félix rechazó tanto el proyecto en general como en la votación particular. Mientras que el otro representante del Partido Justicialista (PJ) de la provincia en la Cámara de Diputados, Martín Aveiro, estuvo ausente de la sesión y no votó.