Acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo para nombrar 3 cargos en la Auditoría General de la Nación

Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti fueron designados como representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación tras un sorpresivo acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo . El PRO, la UCR y otras bancadas se retiraron del recinto en protesta por quedar excluidos de la negociación.

Los tres representantes de la Cámara de Diputados para la Auditoría General de la Nación quedaron definidos en un acuerdo nocturno: Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti por las provincias. La definición se produjo pasadas las 3 de la madrugada, cuando el diputado Gabriel Bornoroni, del bloque oficialista, propuso a los tres candidatos.

La designación fue producto de un pacto entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza , dos bloques que mantuvieron cruces y enfrentamientos durante toda la sesión que votó el Presupuesto 2025. El acuerdo resultó sorpresivo porque ambos espacios rivalizaron intensamente durante el debate hasta que, en plena madrugada, concretaron la negociación que dejó afuera a otros sectores políticos.

Cristian Ritondo manifestó una inmediata ofuscación cuando se anunció la decisión. El jefe del bloque del PRO había anticipado el movimiento al señalar: " Estamos en extraordinarias y no se pueden tratar algunos temas que nos han mandado el Ejecutivo " antes de que Bornoroni anunciara la terna. Una vez conocidos los nombres, Ritondo fue contundente: "Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara".

El bloque del PRO fue excluido de la definición de la AGN, al igual que la UCR, que durante un tiempo había impulsado a Mario Negri como candidato. También quedó fuera Provincias Unidas, que pujaba por la designación de Emilio Monzó. Esta exclusión provocó una reacción coordinada de los sectores desplazados del acuerdo.

¿Cómo reaccionó la oposición dialoguista?

El PRO definió levantarse de la sesión junto con la UCR, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda en señal de protesta. El retiro dejó en el recinto únicamente a peronistas, libertarios y provincialistas que respaldaron el movimiento, quienes aprobaron la moción a mano alzada sin la presencia de los bloques que se habían retirado.

La bronca de Karina Banfi

¿Qué ocurrió con los juramentos de los designados?

Almada y Forlón prestaron juramento en ese mismo momento, pero Calletti no se encontraba en el recinto. Martín Menem, presidente de la Cámara, consultó al cuerpo de Diputados si alguno quería hacer una moción de privilegio o algún homenaje. El santafesino Agustín Rossi, de Unión por la Patria, fue el primero en tomar la palabra con una defensa de Cristina Kirchner que volvió a provocar el cruce de críticas con el bloque libertario, similar a lo ocurrido durante toda la sesión. Media hora después, Calletti finalmente juró en su cargo.

¿Por qué este acuerdo resulta llamativo políticamente?

Lo sorpresivo del acuerdo radica en que peronistas y libertarios, que mantuvieron enfrentamientos constantes durante todo el debate del Presupuesto 2025, lograron consensuar las designaciones en la AGN dejando afuera a los espacios que habitualmente funcionan como aliados dialoguistas del oficialismo. La exclusión del PRO resulta particularmente significativa considerando que este bloque ha respaldado al gobierno en múltiples votaciones clave.

¿Qué implicancias tiene esta designación para el control del Estado?

La Auditoría General de la Nación es el organismo encargado del control externo del sector público nacional. La composición acordada entre oficialismo y peronismo, sin participación de otros espacios políticos, redistribuye el equilibrio de poder en este órgano de control. La reacción de los bloques excluidos evidencia que consideran este movimiento como una ruptura de los acuerdos políticos previos sobre la integración de organismos institucionales.