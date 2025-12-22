Presupuesto 2026: Patricia Bullrich cuida cada movimiento después de los fallidos en el Congreso

Después de la fatídica semana que sufrió el oficialismo en el Congreso, en el Senado Patricia Bullrich intentará cuidar cada paso que dé La Libertad Avanza en el Palacio Legislativo. El objetivo, uno solo: tener sancionado el Presupuesto 2026 en la medianoche del viernes 26 de diciembre.

Para evitar nuevos traspiés, Bullrich se encargó de aclararle a cada uno de los bloques colaboracionistas que saldrá el mismo proyecto que Diputados le dio media sanción. Es decir, que no habrá ningún intento de retomar el capítulo XI del proyecto que fue rechazado por la Cámara de Diputados.

"En todo caso, después se verá cómo se pueden resolver esas dos leyes (la de financiamiento universitario y la de emergencia en Discapacidad) para no comprometer las cuentas públicas, pero el presupuesto sale tal cual lo aprobaron en Diputados", le informó Bullrich el viernes a última hora a uno de los senadores que será clave para la votación.

La necesidad que tiene el Gobierno de no entorpecer nuevamente la sanción del Presupuesto 2026 llegó a tal punto que el presidente tuvo que salir a desmentir, en una amable conversación televisada con Luis Majul, que iba a vetar el proyecto si no incluía el capítulo XI.

"Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas", aclaró Milei. Lo curioso es que el propio presidente fue quien dejó trascender la posibilidad de un veto al presupuesto si no salía con el capítulo XI.

El Gobierno transitará estos días en el Senado con un nivel de cuidado extremo. No quieren que nada vuelva a entrometerse en la aprobación del presupuesto. Esta ley, que guía la administración nacional para el año que viene, la esperan tanto los mercados, de cara al vencimiento de 4.200 millones de dólares para el año próximo, como los gobernadores, que condicionaron su apoyo a las futuras reformas que quiere imponer el Gobierno (laboral, penal y tributaria) a la sanción definitiva de esta ley.

Patricia Bullrich en el Senado. Patricia Bullrich en el Senado. Captura de video

Así, Patricia Bullrich descartó que la definición de los tres auditores de la AGN vuelva a colarse en la sesión del viernes. "Eso queda para la sesión preparatoria, que será en febrero", deslizó a MDZ una fuente parlamentaria. Así, se espera que quede uno para Unión por la Patria, uno para La Libertad Avanza y otro para el radicalismo. La exministra de Seguridad no quiere que nada se entrometa en la aprobación del presupuesto y corrió esa definición para febrero.

Lo mismo sucede con la reforma laboral. La exministra de Seguridad pateó también para el segundo mes de 2026 el tratamiento de este proyecto. Si bien ya tiene dictamen en la Cámara alta, Bullrich espera recibir planteos de los distintos aliados para llegar con un texto consensuado. Todo este debate se retomará en febrero, cuando el Presupuesto ya sea un asunto cerrado para el Gobierno.