Javier Milei al frente y Nicolás Maduro último: el ránking de presidentes más populares de Sudamérica

En la previa de los brindis de año nuevo, Javier Milei se encumbró como el presidente más popular de Sudamérica , según reveló este lunes la última encuesta de CB Consultora . Comparte el podio con un aliado ideológico y uno de sus máximos rivales, mientras que el venezolano Nicolás Maduro quedó último en medio de la posible escalada bélica con Estados Unidos.

De acuerdo a la medición de diciembre, que relevó un total de 11921 casos en total -entre 1030 y 1579 por país- los tres presidentes mejor valorados en el mes por sus ciudadanos son el libertario, quien encabeza el ranking con un 48,3% de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Rodrigo Paz, de Bolivia, con un 47,6%; y cierra el podio Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con un 47,1% de aprobación.

En el extremo contrario, los presidentes con menor nivel de aprobación en sus respectivos países son Nicolás Maduro (Venezuela), quien se ubica en el último lugar con un 24,3% de imagen positiva; seguido por Gustavo Petro, de Colombia, con 34,9%; y José Jerí, de Perú, con una aprobación del 37,2%.

En comparación con la medición anterior, el presidente que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue José Jerí, de Perú, con un aumento de +4,7 puntos porcentuales, mientras que la mayor caída del mes fue para Rodrigo Paz, de Bolivia, que cayó 4,1 puntos porcentuales en su nivel de aprobación.

La medición llega en el marco de la reciente cumbre de jefes de Estado del Mercosur, donde quedó a la vista la marcada grieta que atraviesa la región entre dirigentes de derecha y centro-derecha. En el primer grupo aparecen Javier Milei, Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Jerí (Perú). Del otro, Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia) y Nicolás Maduro (Venezuela).

El ránking de presidentes de CB Consultora que posicionó a Javier Milei como el presidente más valorado de Sudamérica.

De todas maneras, la alineación ideológica no parece sentar las bases en materia de opinión pública, ya que los mandatarios de ambos espectros ideológicos se ubican desperdigados por la tabla realizada por la encuestadora.

En la cumbre, realizada el fin de semana en Foz de Iguazú, Milei apoyó "la presión" de Donald Trump para "liberar al pueblo venezolano" y remarcó: "El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado". En ese sentido, el libertario sostuvo que Venezuela "continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora" y llamó "narcoterrorista" a Nicolás Maduro.

Ese fue uno de los principales puntos donde se diferenció de Lula da Silva, quien advirtió durante su exposición que una eventual acción militar de Estados Unidos en Venezuela derivaría en una "catástrofe humanitaria" y alertó que el continente es "nuevamente acosado por la presencia militar".

La encuesta completa