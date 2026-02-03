Derivaciones del escándalo de las fotomultas: denuncian penalmente al "Chiqui" Tapia en La Plata

El conflicto judicial y político alrededor del negocio de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires sumó una nueva jugada. El empresario Leandro Camani , uno de los denunciados por Claudio “El Chiqui” Tapia por extorsionarlo para instalar cámaras de fotomultas en inmediaciones del CEAMSE ; denuncio penalmente en La Plata al presidente de la AFA

El contrataque judicial del empresario de seguridad vial no solo expone ante la justicia penal bonaerense a Claudio “ El Chiqui” Tapia , sino que en su denuncia Leandro Camani pone en escena a la cúpula actual del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires .

Si bien la presentación ante la justicia penal platense podría tomarse como una respuesta directa a la denuncia por extorsión que Tapia impulso días atrás contra Leandro Camani y Matías Yofe; en el marco de la causa que mezcla AFA , fotomultas y dirigentes de la Coalición Cívica. Marca un cambio en la estrategia defensiva del empresario vial denunciado, avanzando frontalmente en el traslado del conflicto a una fiscalía clave en el tema de las fotomultas .

La contradenuncia quedó radicada en la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta; casualmente es el mismo fiscal que investiga las presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Jorge D’Onofrio al frente del ministerio de Transporte bonaerense.

En el escrito presentado por Leandro Camani , acusa a Claudio “ El Chiqui” Tapia por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito, con foco en decisiones atribuidas a CEAMSE , organismo del cual , gracias al salvataje de Kicillof, Tapia sigue siendo uno de sus presidentes por la provincia de Buenos Aires. Recordemos que cuando salto a la luz el escandalo de la AFA Jorge Macri desplazó de su cargo como representante en el CEAMSE por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Tapia.

Según la denuncia de Camani ante el fiscal platense, desde el CEAMSE se habría ordenado el corte del suministro eléctrico que alimentaba equipos de control de velocidad, fotomultas, instalados en el Camino del Buen Ayre. Una medida que, de acuerdo a la presentación judicial, se habría adoptado sin acto administrativo válido y sin competencia legal para intervenir sobre dispositivos de control vial, cuya autorización corresponde al ministerio de Transporte bonaerense.

Las derivaciones de la denuncia que apuntan al ministerio de Transporte bonaerense

La denuncia de Leandro Camani, a la que accedió MDZ, no se detiene en la figura de Tapia, ya que según fuentes de la fiscalía no descartarían ampliar la investigación al actual titular del Ministerio de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, bajo la figura de omisiones de funcionario público.

La hipótesis planteada por Camani es que si una empresa interjurisdiccional, como CEAMSE, avanza sobre decisiones que no le corresponden, la autoridad provincial de control debería haber intervenido, impidiéndolo o dejando constancia formal del hecho, algo que, según el denunciante, no habría sucedido.

La denuncia contra Tapia