La derivación judicial del escándalo de la AFA que impacta en la causa de las fotomultas en PBA

La investigación judicial que dejaría expuesto al dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe , denunciante - para algunos serial- contra la dirigencia de la AFA por lavado de activos podría tener derivaciones impensables en las causas por el escándalo de la VTV y las fotomultas en provincia de Buenos Aires.

El punto de contacto entre ambas causas, de las más resonantes investigadas por la justicia bonaerense, es que quienes motorizaron las denuncias contra la AFA y el ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio , aparecen señalados por presuntas maniobras de extorsión, en el marco del escándalo que rodea a la dirigencia de la casa madre del futbol argentino.

Matías Yofe , ex concejal de la Coalición Cívica y referente de Elisa Carrió en Pilar, quedo en el ojo de los investigadores luego de que sus custodios declarasen ante la justicia que el dirigente “lilito” arrojó su teléfono celular al mar, en Mar del Plata, tras un allanamiento en su domicilio.

Para la justicia, el celular “descartado” por Matías Yofe podía contener comunicaciones relevantes sobre el armado de denuncias, contactos con empresarios y coordinaciones previas. Por lo que la desaparición del teléfono incorpora un elemento que reconfiguraría el rol del denunciante, ahora bajo investigación judicial.

El dirigente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y la líder de la CC, Elisa Carrió

Es de destacar que a ese episodio se sumaron otras declaraciones testimoniales que describen un esquema más amplio que habría sido armado por el exconcejal; como él testimonio dado a la justicia por el periodista Claudio Gabriel Ponce de León, ex colaborador de Matías Yofe y ex candidato de la Coalición Cívica, afirmando que el dirigente “lilito” ofrecía un combo que incluía denuncias, contactos judiciales y testigos a quienes requirieran sus servicios; a cambio de ese andamiaje debían entregar dinero o en su defecto otro tipo de contraprestaciones.

En su testimonio, Ponce de León también mencionó a empresarios vinculados al negocio de las fotomultas, aportando datos a la justicia bonaerense sobre reuniones y circuitos de relacionamiento tejidos por Matías Yofe.

La trama de las denuncias

En ese entramado de relaciones tejidas por Matías Yofe, aparece, entre otros, el nombre de Leandro Camani empresario del rubro de seguridad vial; un actor recurrente en las causas vinculadas al sistema de fotomultas y a la VTV; con actividad frecuente en la causa llevada adelante por el fiscal platense Álvaro Garganta .

Leandro Camani es mencionado en la investigación judicial, por testigos y los custodios de Matías Yofe como parte del entorno que rodeaba al dirigente de la Coalición Cívica; además de ser señalado por Ponce de León como uno de los protagonistas del esquema que articulaba denuncias y relaciones políticas; según confiaron fuentes de la investigación a MDZ.

De los testimonios, recogidos por la justicia , Yofe y Camani mantenían encuentros frecuentes, muchos eran en la exclusiva zona porteña de Avenida del Libertador. E incluso, de acuerdo a lo contado por fuentes judiciales, el ex concejal pilarense asistió a eventos públicos organizados por Leandro Camani, como los Premios Martín Fierro, de donde existirían imágenes que los muestran juntos; todos los cuales estarían vinculados a través de las computadoras aportadas por la esposa de Yofe a la causa judicial en la segunda declaración de Ponce de León.

De lo que se desprende de la investigación es que Leandro Camani, por sus vínculos con el massismo, sería quien habria aportado la información para las denuncias de Yofe contra la AFA y por el escándalo en el ministerio de Transporte bonaerense durante la gestión de D’Onofrio; quien habria perdido la confianza del líder del Frente Renovador.

Por lo que esa secuencia de reuniones ubico a Leandro Camani en el centro de la escena, ya no como un actor periférico sino como una figura mencionada reiteradamente por quienes declararon ante la justicia. En tanto los investigadores confían en que prontamente tendrán la información del chip del celular de Matías Yofe.

A todo esto, la líder de la Coalición Cívica habría rechazado todo vínculo con el empresario Leandro Camani; por su parte los testigos declararon que él empresario no participo de las reuniones de “lilita” Carrió con Matías Yofe.

Recordemos que Leandro Camani, quedó al descubierto en la disputa de Juan Grabois y Mayra Mendoza por el estacionamiento medido en la ciudad de Quilmes. El vínculo del empresario de seguridad vial y la intendenta quilmeña quedó plasmado por una foto donde se los ve participando en la inauguración de un puente en el municipio, la misma pertenece a un medio local divulgada por Grabois.

Leandro Camani y Mayra Mendoza

La conexión con la investigación por el escándalo de las fotomultas

Según las fuentes judiciales consultadas, existe conexión con la investigación por las irregularidades en el sistema de fotomultas que se lleva adelante en los tribunales de La Plata, bajo la mirada del Procurador Julio Conte Grand. Ya que Matías Yofe, al igual que Leandro Camani, denunciaron al juez de Garantías platense Juan Pablo Masi, magistrado clave en el expediente.

Un dato no menor es que la presentación contra el magistrado platense la realizó quien está siendo investigado por extorsión, algo que obliga a la justicia a reordenar las actuaciones y a revisar el origen de las acusaciones que dieron origen a la causa investigada por la justicia bonaerense.

En los tribunales platenses, el foco empieza a posarse en la consistencia de las denuncias originales, en el rol de quienes las promovieron y en el impacto que tiene el cambio de estatus de los denunciantes.

La reiteración de nombres, las declaraciones incorporadas y los cruces entre causas vinculadas a la dirigencia de la AFA, las fotomultas y la VTV abren interrogantes en la justicia sobre cómo se construyó la acusación inicial y el peso real que pueden conservar hoy esas presentaciones.

En ese contexto, comienza a tomar fuerza en la justicia bonaerense la revisión integral de la causa, que podría derivar en el cierre o archivo de las causas y en la posibilidad de decretar absoluciones e incluso nulidades; destacándose la del ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio; de empresarios del sistema de fotomultas y de la VTV y otros imputados cuya situación procesal se sostenía en denuncias, hoy cuestionadas.

Sin adelantar decisiones judiciales, los expedientes por los escándalos de las fotomultas y de la VTV durante la gestión del massista Jorge D’Onofrio al frente del ministerio de Transporte bonaerense, ingresa en una etapa donde la credibilidad de los denunciantes pasó a ser cuestionada.

Una alta fuente de los tribunales platenses, confío que tras la feria judicial se podría caer la causa por los escándalos de la VTV y el sistema de fotomultas; por lo que entraría en etapa de apelaciones.