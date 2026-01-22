El Gobierno presentó otra denuncia contra la AFA por el uso de presuntas facturas truchas y proveedores inexistentes

Horas después de que Javier Milei se reuniera con el titular de la FIFA, Gianni Infantino , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó este jueves una nueva denuncia penal contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) . La investigación apunta al presunto uso de facturación apócrifa vinculada a al menos 15 proveedores que, según la investigación, no existirían como tales y habrían sido utilizados para canalizar pagos sin respaldo documental.

Según se desprende de la información del Ejecutivo, la operatoria habría generado un perjuicio fiscal estimado en unos 375 millones de pesos entre 2023 y 2024, producto del incumplimiento en el pago del Impuesto a las Ganancias y del IVA.

La denuncia se originó tras fiscalizaciones y un análisis que realizó el área que conduce Andrés Vázquez, que detectaron transferencias de fondos carentes de documentación válida y movimientos incompatibles con la actividad declarada de los supuestos proveedores.

El organismo reconstruyó la trazabilidad de cheques emitidos por la AFA que, en lugar de corresponder a servicios reales, terminaron siendo, según la denuncia, utilizados para la compra de hacienda, carne y materiales de construcción.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, el cálculo oficial arroja un perjuicio de 24 millones de pesos en 2023, 181.890.906 pesos en 2024 y 170.061.981 pesos en 2025, lo que completa el monto total estimado de 375 millones.

Esta nueva causa se suma a otras investigaciones que involucran a la AFA, entre ellas la vinculada a la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni, encargada de la recaudación internacional del organismo. En ese expediente se investiga el manejo de unos 300 millones de dólares, de los cuales 42 habrían sido desviados hacia empresas fantasma.

A fines de diciembre, ARCA fue aceptada como querellante en la investigación por la presunta evasión de IVA, Ganancias y aportes previsionales por un monto cercano a los 19.000 millones de pesos.

La IGJ cuestionó los balances de la AFA

Sede de la AFA, en el microcentro porteño A menos de un mes del inicio de la Primera Nacional, la AFA cambió los planes.

Mientras se define si el Gobierno avanzará con la designación de un veedor, la Inspección General de Justicia (IGJ) profundizó en las últimas horas el análisis de la documentación contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Para el organismo de control, la información presentada por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia fue considerada insuficiente por este órgano oficial por lo que se prevé solicitar una ampliación antes de adoptar una resolución final.

La AFA entregó balances y estados contables correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. En el marco del repaso de los números de la asociación futbolítica, las explicaciones aportadas no habrían alcanzado para detallar el origen y destino de algunas partidas que están bajo observación.

Uno de los focos principales está puesto en determinados gastos asociados a la logística de la Selección Argentina, que aparecen consignados de manera general, sin un análisis pormenorizado que permita identificar con precisión cómo se utilizaron los fondos. En otras palabras, se informan montos de gastos, pero no en qué se utilizó el dinero.

Otro aspecto que genera preocupación es la falta total de datos sobre la Universidad de la AFA (UNAFA). La institución no presentó información sobre su funcionamiento ni sobre el destino de los fondos asignados a ese proyecto, pese a haber sido intimada formalmente por la IGJ. En contrapartida, la AFA acusa al gobierno de sufrir una persecución política "sin pruebas".