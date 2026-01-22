La IGJ cuestiona los balances que presentó la AFA y reclama más información

Mientras se define si el Gobierno avanzará con la designación de un veedor, la Inspección General de Justicia ( IGJ ) profundizó en las últimas horas el análisis de la documentación contable de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) .

Para el organismo de control, la información presentada por la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia fue considerada insuficiente por este órgano oficial por lo que se prevé solicitar una ampliación antes de adoptar una resolución final.

La AFA entregó balances y estados contables correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. En el marco del repaso de los números de la asociación futbolítica, las explicaciones aportadas no habrían alcanzado para detallar el origen y destino de algunas partidas que están bajo observación.

Uno de los focos principales está puesto en determinados gastos asociados a la logística de la Selección Argentina, que aparecen consignados de manera general, sin un análisis pormenorizado que permita identificar con precisión cómo se utilizaron los fondos. En otras palabras, se informan montos de gastos, pero no en qué se utilizó el dinero.

Esa información de la asociación liderada por Chiqui Tapia fue inspeccionada con los contadores que auditaron los balances de la AFA y la Liga Profesional. En la IGJ afirman que, debido a las presentaciones hechas hasta el momento con la apertura de las cuentas del balance, no hay necesidad de presentar un veedor.

Así lo comentó en los últimos días el titular del organismo, Daniel Vítolo, quien enfatizó: “No se designará porque la AFA comenzó a dar respuesta, abriendo las cuentas del balance”. De todas formas, hay un debate interno dentro del Ejecutivo acerca de cómo avanzar administrativamente.

Otro aspecto que genera preocupación es la falta total de datos sobre la Universidad de la AFA (UNAFA). La institución no presentó información sobre su funcionamiento ni sobre el destino de los fondos asignados a ese proyecto, pese a haber sido intimada formalmente por la IGJ. En contrapartida, la AFA acusa al gobierno de sufrir una persecución política "sin pruebas".

AFA: se postergó la declaración de un testigo clave en la causa de la mansión

La mansión adjudicada a Pablo Toviggino y Chiqui Tapia. La mansión adjudicada a Pablo Toviggino y Chiqui Tapia. X

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien está semana asumió la causa por presunto lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA, postergó la declaración de un testigo.

Se trata de un contador vinculado a uno de los autos Porsche que se secuestraron en la propiedad en momentos del allanamiento en diciembre.

La citación estaba estipulada para este viernes y lo había dispuesto el el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien fue apartado del caso.

Se trata de un testigo que pudo justificar que los fondos con los que se compró un Porsche eran legítimos. Sin embargo, es uno de los 54 vehículos de lujo y colección que se incautaron en esa mansión, cuyos dueños son, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, a quienes se investigan como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.