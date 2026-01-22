Javier Milei, a los abrazos con Gianni Infantino en plena avanzada del Gobierno contra la AFA

Entre reuniones con empresarios y CEOs globales, Javier Milei aprovechó su paso por el Foro Económico Mundial de Davos para mantener un breve encuentro con el titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación ( FIFA ) , Gianni Infantino . La postal llegó en pleno conflicto del Gobierno nacional con la AFA y su líder, Claudio 'Chiqui' Tapia , implicado en una denuncia por supuestos desvíos de fondos millonarios de la entidad.

La reunión, que contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, se dio en el marco de la agenda internacional del mandatario y formó parte de una serie de contactos institucionales con referentes de organismos y entidades de alcance global. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre los temas del encuentro, este dio muestras de una buena sintonía entre el Gobierno argentino y el máximo organismo de fútbol internacional.

El timing de la foto no es menor, la imagen de Milei e Infantino a los abrazos y sonrisas llegó mientras el Gobierno impulsa algunas de las investigaciones que avanzan contra la AFA, Tapia y su número dos, Pablo Toviggino.

De hecho, esta misma semana el juez en lo penal económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que comanda Andréz Vázquez, alfil de Santiago Caputo, como querellante en la única causa hasta ahora que tiene como imputado al 'Chiqui'.

La denuncia contra la casa madre del fútbol argentino y su presidente fue presentada por la propia ARCA en diciembre por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos. En ese entonces, el organismo recaudador señaló "la falta de pago dentro del plazo legal" de aportes y de retenciones.

El presidente Javier Milei y su hermana Karina con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, durante su paso por el Foro de Davos.

En paralelo, la gestión libertaria abrió otro frente contra la Asociación del Fútbol Argentino a través de una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que la institución y la Superliga presentaran balances contables pendientes del periodo 2017-2024 por gastos que superan los US$111.000.000 y US$340.000.000, respectivamente.

En ese marco, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó por el momento la eventual designación de un veedor oficial para auditar las cuentas de la AFA hasta que los técnicos del organismo terminen de analizar la información presentada por la entidad futbolística. En Casa Rosada, fuentes cercanas a la Presidencia vieron con buenos ojos la intervención administrativa.

tapia tovigino Claudio Tapia y Pablo Toviggino, la conducción de la AFA bajo la lupa.

El rol de la IGJ

Sin embargo, el Ministerio de Justicia aclaró el martes en sus redes que "se respeta el debido proceso". "La IGJ no se encuentra autorizada a realizar auditorías, y no corresponde la designación de veedores mientras se analizan las declaraciones de los auditores y las respuestas presentadas por las entidades involucradas", enfatizaron.

El comunicado llegó en respuesta a una serie de acusaciones alimentadas por Elisa Carrió y la Coalición Cívica sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno y el peronismo ligado a Sergio Massa para garantizar la "impunidad" de la AFA, luego de que la causa por lavado de fondos vinculada a la megamansión en Pilar cambiara de juez, tal como habían pedido los acusados.

"ES FALSO que la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, haya destrabado o avalado irregularidades vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino y la Superliga", sentenció la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.

En el comunicado, el Ministerio subrayó que "fue la IGJ quien formuló y dio a conocer públicamente las observaciones a los estados contables de la AFA y de la Superliga, luego de ocho años sin control alguno", a la par que, "lejos de aprobar un cambio de sede, denunció la irregularidad e ilegalidad del supuesto traslado de la sede social de la AFA desde la calle Viamonte a un inmueble baldío ubicado en Pilar".

"La AFA y la Superliga fueron intimadas a presentar la documentación correspondiente y a brindar las explicaciones del caso, y se citó a los auditores intervinientes. Actualmente, toda la documentación se encuentra bajo análisis por parte del organismo de control", finaliza el texto.

Tapia y Toviggino, entre la espada y la pared

El enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA no es nuevo, se remonta a los inicios del mandato de Javier Milei, cuando este intentó impulsar el desembarco de las Sociedades Anómimas Deportivos (SAD) al fútbol argentino. La conducción de Tapia hizo todo lo posible por bloquear la iniciativa en la Justicia y las relaciones quedaron truncas con la Casa Rosada quedaron truncas.

Desde entonces, el Ejecutivo buscó devolver el golpe por distintas vías e incluyó un intento de la Inspección General de Justicia de impugnar la reelección de Tapia en la AFA o la modificación del esquema de aportes jubilatorios que deben realizar los clubes, una medida denunciada por la institución como un apriete financiero.

Si bien el conflicto parecía haber amainado con las conversaciones entre el 'Chiqui' y Karina Milei para que Argentina sea sede del Mundial 2030, el Gobierno encontró la oportunidad de volver a la carga cuando se desató el escándalo en la casa madre del fútbol argentino por el hallazgo de una palaciega mansión en Pilar valuada en US$17 millones ligada a dos presuntos testaferros de Pablo Toviggino.

El hecho derivó en diversas investigaciones periodísticas y judiciales que siguen un supuesto esquema dentro de la AFA para desviar fondos millonarios del organismo a compañías fantasmas que financiaban suntuosos gastos en el exterior y giraban dinero a cuevas en la Argentina para obtener una diferencia a partir de la brecha cambiaria que regía durante el Gobierno de Alberto Fernández.

El escándalo le brindó a la Casa Rosada la oportunidad perfecta para rivalizar aún más con la AFA y su conducción, que mantiene lazos políticos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. A río revuelto, ganancia de pescadores.