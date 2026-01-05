Elisa Carrió acompañó a declarar al dirigente que denunció a la AFA por la mansión de Pilar

Matías Yofe compareció este 5 de diciembre ante la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 3 de Pilar para responder a la requisitoria judicial tras el allanamiento sufrido en su vivienda el viernes pasado . El dirigente estuvo acompañado por la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , quien además de su rol político actúa como su representante legal en este caso.

"Vinimos a responder a la requisitoria de la Justicia en una causa sin ningún tipo de sustento. Parece que pusimos nerviosos a unos cuantos", declaró Yofe al salir de la audiencia con el fiscal.

El dirigente político amplió sus declaraciones señalando: "Vinimos a responder a la requisitoria de la Justicia en una causa sin ningún tipo de sustento, ni en los hechos, ni en la ley y tuvimos una audiencia con el fiscal. Está claro que, tanto con la investigación sobre las VTV, como con la que investiga el manejo fraudulento del dinero del fútbol, pusimos nerviosos a varios, especialmente por esta zona de la provincia".

Matías Yofe es conocido por haber actuado como denunciante en dos causas de relevancia pública. Por un lado, presentó una denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) relacionada con el manejo fraudulento del dinero del fútbol. Por otro, está involucrado en una investigación sobre las verificaciones técnicas vehiculares (VTV).

"A diferencia de los denunciados en ambas causas que investigamos, nosotros vinimos a dar la cara ante la Justicia, porque no tenemos nada que ocultar. Ellos siguen escondidos y en la penumbra", subrayó el dirigente tras su comparecencia.

Carrió, por su parte, indicó: "Vengo para asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el ex ministro (de Transporte bonaerense) Jorge D'Onofrio" y de la AFA.

El "operativo mafioso" contra Matías Yofe

El viernes pasado, la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en el domicilio de Yofe en el marco de una investigación por "presunto robo o hurto". El operativo fue solicitado por el fiscal Germán Camafreita y autorizado por el juez de garantías Walter Federico Saettone.

Durante el procedimiento, que se llevó a cabo cuando se encontraban en la vivienda la esposa de Yofe y la hija de cuatro meses de ambos, fueron secuestrados teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

Previo a la comparecencia, Carrió había señalado a través de un comunicado que el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "está desesperado". La dirigente calificó el allanamiento como un "mensaje mafioso" y un "procedimiento mafioso" destinado a amedrentar.

Señalamientos sobre la Justicia bonaerense

En sus declaraciones, Carrió apuntó contra el magistrado que autorizó el allanamiento. "Más que el fiscal (Germán) Camafreita, el que actuó mal es el juez de garantías de San Isidro, que es Massa", dijo en referencia al juez Walter Federico Saettone.

La dirigente de la Coalición Cívica amplió sus acusaciones afirmando que Massa es "quien controla gran parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires", estableciendo así una vinculación entre el ex candidato presidencial y el funcionamiento del Poder Judicial bonaerense.