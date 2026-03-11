El silencio libertario: no hablan en los recintos ni con sus socios políticos

Tienen todo el poder pero la palabra, esa que caracteriza a la política porque es la herramienta para construir consensos y sentidos, está anulada. Facundo Correa Llano , el presidente de la Libertad Avanza en Mendoza no habló durante todo 2025 en el recinto del Congreso de la Nación. Pero el silencio libertario se extiende más allá: los dirigentes que le responden, que han sido electos por el voto popular, no tienen diálogo con la prensa ni con sus socios políticos - Cambia Mendoza-, sin su autorización.

Hace unos días, como acostumbra, el sitio Parlamentario para su Índice de Calidad Legislativa develó cuántas palabras habían pronunciado los legisladores nacionales de todo el país durante el año pasado en los debates legislativos en los respectivos recintos de las Cámaras. Hubo legisladores de todas las provincias que emitieron cero términos. Entre ellos, Correa Llano, el único representante por Mendoza que no habló.

En el mundo político local no llamó la atención. Es una práctica que se observa desde hace un tiempo, por orden de la secretaria de la Presidencia y armadora de La Libertad Avanza en el país, Karina Milei. Los libertarios que hablan son los que están autorizados, vienen desde hace más tiempo trabajando junto al presidente Javier Milei o provienen de otros partidos como Patricia Bullrich, que ahora es senadora nacional.

Escena 1: campaña de octubre de 2025 en un municipio del Gran Mendoza. En la lista de candidatos a concejales de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza iban intercalados en los primeros puestos un radical primero, luego un libertario y en tercer lugar un radical.

El candidato libertario dejó en claro a sus socios políticos que no haría campaña, que lo llamaran cuando tenía que asumir y que le dijeran cómo tenían que votar. Los radicales tuvieron que hacerse cargo de la campaña, en respaldo también a su intendente del mismo signo político y el libertario entró como el resto al Concejo Deliberante y es incierto cómo será su comportamiento dentro de él.

Escena 2: campaña en las elecciones desdobladas de febrero de 2026. El jefe de campaña del radicalismo de un departamento debía pedir permiso a Correa Llano para poder hablar con los candidatos libertarios a concejales quienes tampoco hicieron campaña. Todo recorrido barrial, corrió por cuenta del radicalismo que puso el cuerpo y sus socios, el sello de Javier Milei.

Lourdes Arrieta, la extitular de La Libertad Avanza de Mendoza hasta julio de 2024, que rompió con el oficialismo, lo dijo públicamente. Nadie tiene autorización para hablar en el partido del presidente, a excepción de que Karina Milei le diga que sí.

lourdes arrieta en mdz radio (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un importante funcionario libertario mendocino que habla poco y nada

El PAMI Mendoza ha enfrentado durante la administración libertaria muchos problemas, con el reparto de los pañales por ejemplo, y con los cambios constantes de funcionarios. Su titular, David Litvinchuk, que enfrenta una causa judicial, no suele dar explicaciones públicas de la situación que vive la obra social de personas jubiladas.

Si se trata de cuestiones vinculadas a la prensa, hay que comunicarse con un equipo que atiende en Buenos Aires, con todas las dificultades que significa con el desconocimiento de la realidad local. Pero no se trata de una decisión azarosa, está vinculada a la centralización de las decisiones del organismo.

Es decir que es verdad que Dios atiende en Buenos Aires, al menos los dioses de La Libertad Avanza.