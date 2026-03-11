Presenta:

Los senadores cobrarán más de $11 millones brutos a partir de mayo y hay polémica

Debido al acuerdo paritario de los trabajadores legislativos, los senadores nacionales percibirán un aumento acumulativo del 12,5% en el primer semestre de 2026, llevando sus ingresos brutos a cifras récord.

El polémico mecanismo de "enganche" automático vuelve a poner las dietas de la Cámara Alta en el centro del debate. Debido al acuerdo paritario de los trabajadores legislativos, los senadores nacionales percibirán un aumento acumulativo del 12,5% en el primer semestre de 2026, llevando sus ingresos brutos a cifras récord.

A diferencia de otros sectores, los senadores no necesitan votar cada incremento: su sueldo se ajusta automáticamente cada vez que los gremios del Congreso (APL, ATE y UPCN) cierran una paritaria.

Mientras un senador rozará los $11,5 millones, un diputado nacional cobra actualmente cerca de $6 millones. La razón se debe a que los diputados no tienen el sistema de actualización automática atada a los empleados (paritaria), lo que ha generado que, en mayo de 2026, un senador gane casi el doble que su par de la Cámara Baja.

Noticia en desarrollo...

