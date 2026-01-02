Denuncian un "operativo mafioso" contra el denunciante de la mansión de Pilar vinculada a la AFA

Elisa Carrió denunció este viernes la ejecución de "un operativo judicial-policial mafioso" contra la vivienda de Matías Yofe en Pilar, el principal denunciante de la mansión atribuida al tesorero de la AFA , Pablo Toviggino . La líder de la Coalición Cívica estuvo en el lugar durante el allanamiento ordenado por el fiscal Germán Camafreitas.

En cuanto al allanamiento, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron este mediodía a su casa en Mar del Plata, donde está con dos de sus hijos, solicitando permiso para realizar una requisa. Su esposa pidió esperar la llegada de los abogados, pero la amenazaron con esposarla y sacarle a su beba de 4 meses.

En diálogo con Radio Mitre, Yofe indicó: "Acá se violaron sus derechos como mujer, sus derechos como persona. Amenazaron a una mujer que está atravesando un puerperio, ingresaron a mi propiedad de una manera totalmente irregular. Claramente acá nos están queriendo decir 'vos te metiste con nosotros, nosotros vamos a jugar'.

Por su parte, el titular de la Coalición Cívica Pilar sentenció: "Cruzaron un límite que es mi familia. Yo no me meto con la familia de nadie. Nosotros fuimos a la Justicia a denunciar un posible hecho de corrupción que la Justicia está investigando y haciendo su trabajo".

"Si a mí me van a querer correr con un mensaje mafioso como este, Elisa Carrió sabe muy bien lo que está haciendo. Nosotros no vamos a retroceder", concluyó.

La Denuncia De Matías Yofe

¿Qué situación de riesgo vive Yofe tras denunciar el entramado por la mansión de Pilar?

El dirigente cuenta con custodia policial por amenazas de muerte. Entre los episodios de intimidación, se registra la muerte de su perro, que fue arrojado destripado frente a su casa. Un prefecto custodia el barrio debido a esta situación que se prolonga hace meses.

¿Qué irregularidades denunció Elisa Carrió sobre el allanamiento?

Según el comunicado de la abogada, revelado por Clarín, "la policía de la provincia y Prefectura Naval Argentina está actualmente allanando la casa de Yofe con violencia institucional" de forma ilegal porque no se presentó "el jefe del operativo policial y están reteniendo indebidamente a su esposa y a su hija de 4 meses, desde hace más de 1 hora".

Carrió agregó que al momento de su declaración, el fiscal no le respondía, el encargado del allanamiento no se hacía presente y había "2 personas privadas de la libertad lo que viola tratados internacionales de Derechos Humanos, tratado contra toda violación de derechos de la mujer, tratados de derecho del niños, con prevención en la Constitución Nacional en el art 75 inc 22".

¿Qué conexión establece Carrió con otras denuncias?

La líder de la Coalición Cívica vinculó el operativo con las denuncias contra D'Onofrio, señalando que "debería entender porque está procesado en todas las causas, que tienen que ver con los bolsos de dinero que estaría involucrado Massa y todo está denunciado ante el fiscal Garganta".