Por qué el escándalo de la AFA puso en aprietos al titular de la Sigen

El titular de la Sigen Alejandro Díaz tenía a su cargo el control de los balances de la AFA como integrante de la comisión fiscalizadora de la entidad.

El caso AFA parece ser un vendaval que salpica a diferentes actores a la vez, aunque aún sin una renuncia o paso al costado de los principales investigados. Y en este recorrido poco edificante que repasa presunto lavado de dinero y transferencias millonarias de la entidad de Viamonte a distintas cuentas ahora la luz se posa sobre un funcionario de Javier Milei, el titular de la Sigen(Sindicatura General de la Nación) Alejandro Díaz.

Mientras, ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, avanza con una causa penal contra la AFA por facturación apócrifa por un total de 376 millones de dólares, la Inspección General de Justicia investiga serias irregularidades en los asientos contables y la DGI es querellante en el único expediente donde está imputado Claudio Tapia.

Pero el caso de Díaz es el más llamativo porque es un funcionario de Milei que estaba a cargo de la comisión fiscalizadora de la AFA, hasta antes de pedir licencia para asumir en la Sigen. Hasta mediados de julio pasado, Díaz —contador y con una extensa trayectoria en el organismo de control que depende del Poder Ejecutivo Nacional— se desempeñaba como presidente de la Comisión Fiscalizadora de la AFA durante la gestión de Tapia. Allí trabajaba codo a codo con Pablo Toviggino, tesorero de la entidad y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia. Desde esa fecha, el Presidente lo designó como titular de la Sigen para reemplazar al empresario Miguel Blanco.

El titular de la Sigen en aprietos Como titular de la comisión fiscalizadora de AFA tenía a su cargo la revisión de las cuentas y las finanzas de la entidad de la calle Viamonte. Desde su entorno deslizan que su pedido de licencia en AFA para tomar su puesto en la Sigen fue suficiente para mantenerlo al margen del escándalo, lo mismo piensan en la Casa Rosada. Sin embargo, el pedido de renuncia de Diaz que hicieron desde la Coalición Cívica para que aporte datos sobre la investigación por los fondos de la AFA lo puso en aprietos.

Alejandro Fabián Díaz Alejandro Fabián Díaz, el titular de la SIGEN. Facundo del Gaiso es el denunciante de la CC, y es quien impulsó la causa por la mansión en Pilar, valuada en 20 millones de dólares y que se sospecha podría pertenecer a Toviggino. Él es quien pidió la renuncia de Díaz bajo el pretexto de que “podría aportar a la Justicia información” sobre el contrato que rubricó la AFA con TourProdEnter LLC, de Javier Faroni, un empresario que supo estar muy cerca de Sergio Massa. La compañía de Faroni fue contratada en 2021 por Tapia y Toviggino para recaudar los ingresos internacionales de la AFA.