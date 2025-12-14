Fotomultas: Un giro en la causa podría dejar sin efecto miles de infracciones en la provincia de Buenos Aires

A horas de que la justicia bonaerense comience con las indagatorias en la causa que investiga presuntas irregularidades en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) ; una nueva denuncia, con pedido de cambio de figura legal de un empresario, agita el avispero judicial y político vinculado al esquema de fotomultas en la Provincia de Buenos Aires .

La nueva presentación judicial pone contra las cuerdas a ex y actuales funcionarios del ministerio de Transporte bonaerense.

En la presentación judicial ante el Juez de Garantías platense, Dr. Pablo Massi, el empresario vial Matías Trejo , titular de la marca y tecnología Smart Vial; pide ser tenido en cuenta como “particular damnificado” . Recordemos que él empresario del sistema de fotomultas fue quien denuncio, en el comienzo de las investigaciones el presunto uso ilegal de equipos y marca por parte de la empresa TN Group en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires , entre ellos La Plata y Cañuelas.

Según la denuncia realizada por el empresario la empresa TN Group habría continuado operando, con una “supuesta connivencia” de funcionarios del Ministerio de Transporte bonaerense durante la gestión de Jorge D’Onofrio ; los sistemas de control vial y fotomultas aun después de finalizado el vínculo comercial que la habilitaba a utilizar la tecnología.

De confirmarse esta situación, miles de actas de fotomulta s labradas durante ese periodo en la provincia de Buenos Aires podrían quedar bajo revisión administrativa o judicial. Es decir, sin efecto, algo que provocaría un impacto económico y judicial en los municipios bonaerenses donde continuaron operando el servicio.

El cambio de figura en la investigacion que puede dejar sin efecto miles de fotomultas en la provincia de Buenso Aires

El convenio finalizado y equipos bajo sospecha

De acuerdo a lo expuesto por el empresario vial Matías Trejo, entre los años 2020 y 2021 Smart Vial S.A.S. firmó un convenio con TN Group para el uso de su tecnología aplicada al control semafórico y de tránsito. Ese acuerdo habría finalizado a comienzos de 2022 sin renovación posterior del contrato.

En la presentación ante el Juez de Garantías platense, Dr. Pablo Massi, para ser tenido en cuenta como “particular damnificado”, Trejo sostiene que los dispositivos continuaron funcionando en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires como si el contrato siguiera vigente. Algo que pondría en duda la legalidad de los equipos utilizados y de las infracciones por el sistema de fotomultas labradas durante ese período.

La denuncia no se limita a la relación entre privados, sino que vuelve a poner el foco en los mecanismos de habilitación y control del sistema en su conjunto por el Ministerio de Transporte bonaerense durante la administración del massista Jorge D’Onofrio.

La denuncia complica a ex y actuales funcionarios del ministerio de Transporte bonaerense

En la denuncia el empresario Matías Trejo, también apunta contra áreas administrativas del Ministerio de Transporte bonaerense durante la gestión de Jorge D’Onofrio. Particularmente al área encargada de la renovación del Registro de Proveedores, que no habrían “realizado” una verificación exhaustiva de la titularidad real de los equipos operativos para el sistema de fotomultas.

Jorge D'Onofrio debió renunciar al ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tras los avances de las causas judiciales salpicado por los hechos de corrupción en su ministerio Foto: Prensa gobierno de la provincia de Buenos Aires Jorge D'Onofrio debió renunciar al ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tras los avances de las causas judiciales salpicado por los hechos de corrupción en su ministerio Foto: Prensa Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Según se desprende del escrito, la falta de controles habría permitido que los dispositivos continuaran en funcionamiento; pese a la inexistencia de una habilitación clara. En cambio, las nuevas autoridades de la cartera de Transporte bonaerense - según versiones no confirmadas de manera oficial por MDZ- habrían intimado recientemente a los municipios a cesar el uso de la marca Smart Vial. Algo que habría provocado la reactivación del conflicto en la investigación de las irregularidades en el sistema de fotomultas, por la visibilidad pública que tomaba el caso.

Impacto político en un momento clave

La denuncia del empresario Matías Trejo irrumpe en un momento sensible; porque se da en la antesala de las indagatorias por las presuntas irregularidades en el sistema de la VTV; uno de los expedientes más delicados que enfrenta el esquema de control vehicular y recaudación vial en la Provincia de Buenos Aires que tiene como principal imputado al ex ministro de Axel Kicillof , Jorge D’Onofrio. Las indagatorias están previstas para este lunes 15 de diciembre.

En ese contexto, el planteo de Trejo tensiona aún más un sistema cuestionado por su opacidad, poniendo nuevamente de manifiesto el rol de “complicidad” entre proveedores privados, funcionarios del ministerio de Transporte bonaerense y municipios de la provincia de Buenos Aires que contrataron y avalaron estos mecanismos.