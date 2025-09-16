VTV anti estafas: el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires optimizó el sitio web

La renovada plataforma, a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace https://vtv.gba.gob.ar/www , presenta una navegación optimizada y una serie de servicios digitales que permiten al usuario gestionar sus turnos, revisar su historial de VTV y estar al tanto de los vencimientos.

Este enfoque busca crear una relación más cercana con los ciudadanos, permitiendo que los trámites se realicen con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

Entre las nuevas características del renovado portal de la VTV bonaerense, se incluye un servicio de atención personalizada que mejora la gestión de consultas y turnos, ofreciendo respuestas actualizadas y efectivas. Además, los usuarios pueden acceder a un mapa interactivo que muestra la ubicación de todas las plantas oficiales de verificación, facilitando así el proceso.

Desde el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción del ministro Martín Marinucci, destacaron el fortalecimiento de las herramientas para realizar denuncias anónimas. Instrumentos cruciales para hacer frente a páginas fraudulentas que ofrecen servicios ilegales engañando a la ciudadanía y perjudicando la administración pública. Con la nueva web, los usuarios no solo podrán denunciar estos casos de estafas virtuales, sino que también podrán hacer un seguimiento del estado de sus denuncias.

El ministerio de Transporte bonaerense denuncio penalmente a plantas "truchas" de VTV

En línea con esta transformación digital, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, está llevando a cabo acciones concretas para reducir las estafas virtuales y desmantelar las plantas ilegales de verificación.

En las últimas semanas, se presentaron 227 denuncias ante la Justicia contra páginas de VTV ilegales que operaban en Marketplace de Facebook. Esta acción se tomó después de que la Dirección Provincial de VTV verificara que estos sitios ofrecían servicios de manera ilegal.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Transporte provincial avanza en la modernización del estado, buscando construir un servicio público más accesible, ágil y transparente. La implementación de tecnología se pone al servicio de las personas, garantizando que todos quienes realicen el trámite lo hagan de forma segura y responsable.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV en la provincia de Buenos Aires?

En el mes de septiembre la VTV en la provincia de Buenos Aires aumento un 50%. Por lo que hacer la revisión técnica en tercer trimestre del año tendrá un importante impacto en los bolsillos de los bonaerenses.

Los nuevos precios para la VTV

Vehículos de hasta 2.500 kg: $79.640

Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kg: $71.676

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc:$ 31.856

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784

Motos de más de 600 cc: $63.712

Cabe destacar que circular sin la VTV en la provincia de Buenos Aires puede significar una multa que de 300 a 1000 puntos de UF (Unidad Fija); que equivale en pesos entre $ 480.000 y $ 1.606.000.

Asimismo, tener la VTV vencida puede significar la retención del vehículo y de la licencia de conducir del conductor del vehículo en infracción.