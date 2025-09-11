CABA: el nuevo plan de AGIP para regularizar impuestos con hasta 48 cuotas y suspensión de juicios

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) implementará, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP) , una moratoria destinada a aliviar la situación fiscal de los contribuyentes. El nuevo plan para regularizar impuestos contará con facilidades de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas tributarias.

La medida fue aprobada este jueves por la Legislatura de la Ciudad y entrará en vigencia el lunes 3 de noviembre.

La nueva iniciativa del Gobierno de CABA para regularizar el pago de impuestos. Foto: Freepik

El plan de facilidades impulsado por el gobierno de Jorge Macri será para deudas vencidas al 31 de agosto de 2025, correspondientes a los impuestos Inmobiliario/ABL, Patentes, Ingresos Brutos, Sellos, Publicidad y otros tributos.

El esquema contempla una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100% según el plazo de adhesión al plan, brindando una oportunidad concreta para regularizar obligaciones tributarias en condiciones más favorables.

Además, los contribuyentes que tengan deudas en instancia judicial podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales iniciados y de la prescripción penal. En caso de cancelar la deuda en su totalidad, ya sea al contado o mediante un plan de pagos, se extinguirá la acción penal, infraccional y delictual.

El nuevo asistente virtual de AGIP

En paralelo, Agip anunció un nuevo servicio de asistencia por WhatsApp que brinda orientación a los contribuyentes después de las 16 horas, para prolongar la atención a los contribuyentes fuera del horario habitual.

A partir de las 16 horas, brinda respuestas de manera inmediata, orienta sobre trámites y facilita el acceso a información, lo que permite resolver gestiones con asistencia en cualquier momento del día.

Según detallaron desde el organismo porteño, su base de conocimiento se actualiza y enriquece de forma continua a partir de las consultas efectuadas, la actualización del sitio web y las novedades del organismo, garantizando respuestas cada vez más completas y efectivas".