Sorpresa: la mano derecha de Kicillof se mostró con un intendente peronista que combate a La Cámpora

Un acto en homenaje al coronel Manuel Dorrego aportó una foto que cultiva el conflicto en la interna peronista. Desde el cementerio de la Recoleta, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , se mostró con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray , quien encabeza hace años una guerra fría con La Cámpora, al punto de posicionarse para sacar a Máximo Kirchner del poder en el PJ provincial.

“Dorrego, ferviente defensor del federalismo, representa los valores que debemos seguir defendiendo día a día: la justicia social, el compromiso con la soberanía popular y la construcción de un país más justo, igualitario y federal. Recordamos a un patriota ejemplar”, escribió Gray en su cuenta de X, donde compartió imágenes del momento.

También asistieron el titular del Partido Federal, Daniel Madeo , la diputada provincial Liliana Romero , el presidente del Instituto de Estudios Históricos Juan Manuel de Rosas , Gelly Cantilo , y Santiago Ceria , descendiente de Manuel Dorrego .

Bianco es la mano derecha del gobernador Axel Kicillof desde el inicio de su gestión. Se trata de su funcionario más cercano y esta foto representa un particular gesto para un jefe comunal que se propone una reconfiguración del peronismo, sin tener al frente de la conducción al kirchnerismo.

Este encuentro ocurre a menos de una semana de una reunión del Consejo Provincial del PJ bonaerense, que convocó Máximo Kirchner para el próximo viernes, en vías de encarar una pronta elección de autoridades. El cónclave se llevará a cabo el viernes 19 a las 14 en la Casa de la Cultura y Arte de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas, el distrito gobernador por el intendente Leonardo Nardini.

Gray, quien presidió el Partido Justicialista en la Provincia entre 2018 y 2019, apoyó la lista de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, teniendo a Magdalena Gray (su esposa) como cabeza de lista de concejales en su distrito. Sin embargo, para los comicios nacionales se desprendió del espacio y se anotó como candidato a diputado nacional por la lista llamada Unión Federal, una vertiente del peronismo que debilitó la principal lista del partido. Finalmente, no logró los votos necesarios para entrar al Congreso.

“Si Máximo Kirchner se presenta, se va a tener que enfrentar conmigo. No vamos a permitir que nos impongan otra vez candidatos desde una lapicera sin representatividad”, aseguró el intendente a mediados del año, y lo reforzó en los últimos días, en diálogo con Infobae Vivo: “Siempre fui candidato con el peronismo, pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo con la lista de Fuerza Patria porque hay personas que no me representan ahí. Me refiero específicamente, por ejemplo, a (Juan) Grabois, no me representa y, por ejemplo, La Cámpora”.