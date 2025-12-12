Máximo Kirchner reunirá al PJ bonaerense el viernes próximo para llamar a elecciones

El actual presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner hizo la convocatoria ante la resistencia de sectores de los intendentes y del gobernador Kicillof.

Máximo Kirchner preside el PJ desde la pandemia y entregará el partido con mandatos vencidos.

El referente de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocó hoy a una reunión del Consejo Provincial del partido para el viernes próximo en Malvinas Argentinas, con un temario en el que sobresale el llamado a elecciones para renovar las autoridades del partido.

Según el cronograma de la convocatoria, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se llevará a cabo el viernes 19 a las 14 en la Casa de la Cultura y Arte de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas, el distrito gobernador por el intendente Leonardo Nardini.

Máximo Kirchner convoca a elecciones en el PJ bonaerense Máximo Kirchner, resistido por distintos sectores del peronismo y cuyo mandato vence el 18 de diciembre, buscará que el Consejo Provincial defina una fecha de elecciones internas, que podrían llevarse a cabo en marzo, según deslizaron las fuentes.

Si bien aún no hay candidatos ni interesados a priori en posicionarse en la pulseada, desde La Cámpora recordaron que durante el año pasado, cuando se discutía el liderazgo del hijo de Cristina Kirchner, “nadie levantó la mano” para enfrentar a la conducción.

“Ahora habrá que ver si intendentes o el axelismo quieren jugar”, apostaron en el PJ, entusiasmados con la posibilidad de que las críticas esgrimidas en reserva tanto desde el gobierno de Axel Kicillof como entre los jefes comunales se expresen en el plano partidario.