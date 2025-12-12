El intendente de Ensenada, Mario Secco, sacó al presidente del Puerto La Plata para ubicar una "alfil"

La movida del ensenadense, contra quien supo jugar a su lado, tendría como objetivo tener el control total del municipio de Ensenada con gente de su extrema confianza, en un área estratégica como es el Puerto La Plata para la reactivación de la Región Capital.

En las últimas horas, se supo que al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata , José María Lojo , las autoridades del municipio de Ensenada , por orden de Mario Secco , le comunicaran que prescindían de sus servicios por lo que “le pidieron” la renuncia.

La solicitud de corrimiento, fue aceptada “amablemente” por “Pepe” Lojo quién presento su renuncia y se puso a disposición para hacer una transición ordenada con quien designen para reemplazarlo.

Según fuentes consultadas por MDZ en el municipio, la decisión tomada por Mario Secco responde a la intención de que el Puerto La Plata recupere una conducción más integrada a la agenda territorial de Ensenada .

En otros tiempos , el intendente de Ensenada Mario Secco junto al presidente del Puerto La Plata José María "Pepe" Lojo

En pocas palabras, Seco quiere capitalizar la reactivación del Puerto La Plata y de esta forma poder cosechar el impulso económico que tendrá para la Región Capital usándolo en beneficio de un futuro posible quinto mandato, siempre y cuando desde la Legislatura bonaerense avance la reforma que permita la vuelta a las reelecciones indefinidas.

El rumor que corría hoy en voz baja en el Puerto La Plata era que el vuelo propio que había tomado en los últimos años José María Lojo; incomodaba un poco a Mario Secco, a pesar de que entre ambos tienen una buena relación.

Por lo que con la excusa del “reordenamiento” en el municipio, tras la jura de los nuevos concejales Secco escoba en mano barrio a “Pepe” Lojo de la presidencia del Puerto La Plata. Y según diferentes versiones, aun no confirmadas, ese cargo sería ocupado por la recientemente ex diputada provincial Susana González; una de las espadas más leales que tiene el intendente de Ensenada.

Un recambio impulsado desde el territorio

Desde el entorno del intendente Mario Secco explican que, por la centralidad que ocupa el Puerto La Plata en la vida económica de Ensenada, era necesario un perfil de conducción con mayor articulación cotidiana con el municipio.

Sostienen que el objetivo es que el puerto funcione en sintonía con las prioridades locales y con la planificación estratégica que proyecta Ensenada para los próximos años.

Si bien desde el municipio, reconocen la buena gestión de “Pepe” Lojo al frente del Puerto La Plata, por los vínculos directos con la Provincia; y la proyección nacional e internacional que le había imprimido, el ahora saliente presidente, a la reactivación del puerto. Remarcan que esta nueva etapa requiere de una conducción que tenga pertenencia política ensenadense.

Kici en el Puerto La Plata

Y aunque oficialmente dicen que Mario Secco todavía no definió quien se sentara en la presidencia del Puerto la Plata, afirman que será alguien del círculo más cercano del intendente. En off el nombre que suena con fuerza para ocupar ese lugar es de la ex legisladora Susana González y por más que diga que no quiere ocupar ningún cargo “para estar con sus nietos”, González sería la elegida por Mario Secco para presidir el Puerto La Plata.