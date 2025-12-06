Axel Kicillof no quiso firmar los nombramientos pero tuvo que ceder mucho más a sus primos de Fuerza Patria

Cuando pasan las horas, se oscurecen aún más las razones y aparecen, al mismo tiempo, los motivos por los cuales la legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó, en la madrugada del jueves, un endeudamiento de casi U$s 4000 millones de dólares para que el gobernador Axel Kicillof pague deudas corrientes y heredadas.

Uno de los aspectos a contemplar fueron los artículos finales, hechos en medio del torbellino y las correcciones del proyecto, cuando aún no conseguía aprobación. “Siempre pasa lo mismo… En esos instantes de confusión, el oficialismo te mete lo que cree importante”, atinó a explicar un legislador que hoy ya es mandato cumplido.

Uno de los ítems incorporados, quizás el más importante para los legisladores, fue la creación de una bicameral que tendrá como responsabilidad administrar unos $110.000 millones de pesos para gastos especiales que soliciten los municipios. Estos no entran en los otros $250.000 que serán enviados, vía coparticipación, a los 135 municipios.

El otro detalle del cual se agarran las Fuerzas del Cielo fue la ausencia, en el momento de la votación en general y particular del proyecto, del diputado provincial Ramón “Nene” Vera . Al aparecer en el despacho final de la ley como voto negativo, las dudas explotaron. ¿Estuvo o no estuvo?

Si bien en la secretaría legislativa de la Cámara Baja aparece su firma, al momento de votarse los proyectos Vera no estuvo. Su voto, si la votación estaba justa, podría haber dificultado la creación de los nuevos cargos del BAPRO. Sin embargo, su decisión no guardaría relación ni con los temas que se votaban sino que su enojo radica en el reparto de cargos que representan a La Libertad Avanza en la legislatura. Juanes Osaba quedó como vice de la Cámara mientras que Agustín Romo a cargo del bloque, fomentada por la paz a plazo fijado establecida entre Karina Milei y Santiago Caputo que Sebastián Pareja ejecutó.

“El apriete que le pegaron a Axel sus primos de Fuerza Patria fue increíble”, contaba hoy, en la previa de la asunción de nuevos concejales, un legislador que habló a rienda suelta con un grupo de amigos hoy a la mañana. “Sergio y Máximo, con la ayuda de casi toda la legislatura, le sacaron todo lo que podían”, opinó. Fue uno de los pocos que votó en contra de los nombramientos en el Banco Provincia pero acompañó el endeudamiento.

Mauricio Macri llamó a algunos legisladores y personas de su confianza para preguntar qué pasó. Porque lo que le decían sus interlocutores era que el PRO se había opuesto al endeudamiento y a los nombramientos de nuevos directores en el banco. Sin embargo, cuando le pasaron la nómina de inscriptos como nuevos funcionarios bancarios, Matías Ranzini y Aldana Ahumada, le cayó la ficha.

Pareja, en tanto, hizo lo imposible para no “incinerar” públicamente a Vera. La procesión va por dentro. Es la segunda desinteligencia que tuvieron. La anterior fue en la actividad desarrollada en Mar del Plata como cierre de año, en la que el diputado provincial estaba invitado para hablar en un panel y no fue. No obstante, su hija, Andrea, es legisladora nacional y acompaña en todo momento al presidente de La Libertad Avanza bonaerense.

Santiago Caputo y Sebastián Pareja El asesor presidencial Santiago Caputo y el armador bonaerense Sebastián Pareja, bajaron la discusión pública y privada aunque la tensión sigue. Montaje MDZ

SUCESIONES Y ALGO MAS

Los libertarios no tuvieron paz en dos lugares del conurbano. En José C. Paz, en la que sus militantes se trenzaron con representantes del oficialismo a cargo de Mario Ishii. Las huestes violetas quisieron “copar la parada y los frenamos”, dicen, sintéticamente, uno de los colaboradores cercanos al intendente.

La sucesión en esta localidad está al rojo vivo. Por diferencias que se observaron en los últimos meses, Rony Cagiano, el primer concejal que debía quedar a cargo de la intendencia, fue relegado por el jefe comunal. Otros dicen que el actual director de vialidad provincial no está tan convencido con seguir tal cual está la organización administrativa de la comuna. Es decir, no estaba dispuesto a firmar cualquier cosa.

En Hurlingham, el bloque de La Libertad Avanza acompañó al camporista Damián Selci en el pedido de cambio del código de ordenamiento urbano. Las huestes libertarias salieron a incendiarlos por las redes pero los ediles se ampararon al decir que es un nuevo RIGI, pero local.

En Vicente López, el concejal libertario Luis Palomino votó en contra del presupuesto presentado por Soledad Martínez, del PRO. También votó en contra el kirchnerismo. La ruptura expuesta en la legislatura bonaerense parece que empieza a permear en los municipios.

En otros tres concejos deliberantes hubo también fuertes sensaciones. En General Pueyrredón, Guillermo Montenegro tomó licencia también para ir al senado provincial y su sucesión dispara una nueva disputa con quien quiere sucederlo, el libertario Alejandro Carrancio. Diego Valenzuela estiró su decisión hasta el 9 de diciembre, fecha en la que lo reemplazará Rodrigo Aybar, quedando al frente de la Presidencia del Concejo su ex secretario de producción, Fernando Ramos. El intendente de Tres de Febrero no posee problemas sucesorios como sí lo tiene su par marplatense, acosado por los libertarios y sus socios radicales.

Tanto Valenzuela como Montenegro esperan, en algún momento, ser convocados para ser parte del gobierno nacional. Si bien siempre parece que sus nombramientos en áreas relacionadas con Seguridad y Justicia son inminentes, hasta este momento, nada se concretó.

En San Isidro, sin embargo, se vivió una verdadera fiesta de la democracia. La asunción como presidente del Concejo local por parte de Jorge “el pana” Alvarez hizo que estuvieran presentes en un mismo lugar un exultante y alegre Ramón Lanús, su antecesor Gustavo Posse, los diputados nacionales Teresa García y Fernando Galmarini, de Fuerza Patria, el ex intendente Joaquín De la Torre y los representantes fabriles Alejandro Gentile UIPBA, Silvio Zorzolo, UIA y Carla Bonito, de COPAL. En esto, San Isidro sigue siendo distinto.