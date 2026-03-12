Victoria Villarruel se despega del aumento de dietas y apunta contra "operadores malintencionados"

La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce de las críticas por el aumento de las dietas en el Senado y aclaró que no tiene facultades para decidir cuánto cobran los legisladores , en medio de la polémica por el nuevo incremento salarial que impactará en los ingresos de los senadores.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Villarruel cuestionó a quienes la responsabilizan por la suba y sostuvo que el salario de los legisladores es una decisión que corresponde exclusivamente a los propios senadores .

“ A los operadores malintencionados: como vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos ”, escribió.

En el mismo mensaje, la titular del Senado también aclaró que tampoco interviene en la definición del número de asesores que tiene cada legislador ni en los sueldos que perciben .

Villarruel explicó además cuál es la única alternativa que puede impulsar desde su rol institucional frente al incremento salarial que recibirán los senadores.

Según indicó, ofreció que el aumento vinculado a las paritarias del personal legislativo sea donado a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, entidad con la que el Senado firmó recientemente un convenio.

Sin embargo, aclaró que la decisión final “queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, sostuvo.

Por qué aumentan las dietas de los senadores

La aclaración de Villarruel se produjo luego de que se confirmara un nuevo incremento en las dietas de los senadores, producto del acuerdo paritario alcanzado por los gremios del Congreso.

En la Cámara Alta funciona un sistema de actualización automática de los salarios, conocido como “enganche”, que vincula las dietas de los legisladores con los aumentos que reciben los trabajadores parlamentarios.

Por ese mecanismo, los senadores no necesitan votar cada incremento salarial: sus ingresos se ajustan automáticamente cada vez que los sindicatos del Congreso —APL, ATE y UPCN— cierran un acuerdo salarial.

Cuánto cobrarán los senadores

El último acuerdo paritario establece un aumento acumulado del 12,5% durante el primer semestre de 2026, lo que llevará el ingreso bruto de un senador a casi $11,5 millones mensuales.

El incremento será aplicado de forma escalonada:

2% retroactivo a diciembre de 2025

2,2% acumulativo desde enero

2% en febrero

1,7% en marzo

1,5% desde abril

El acuerdo fue firmado por autoridades administrativas del Senado y de la Cámara de Diputados junto con los gremios que representan a los trabajadores legislativos.