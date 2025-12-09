Presenta:

En imágenes: debate legislativo y protestas por el tratamiento de San Jorge

El Senado trata la DIA de San Jorge. Adentro de la Legislatura hay debate. Afuera, protestas. Todas las imágenes.

MDZ Política

La 7722 presente en la Legislatura.

Marcos Garcia/MDZ

Mendoza vive un día histórico porque en el Senado se trata la DIA del proyecto minero San Jorge, que habilitaría la explotación de un yacimiento de cobre en Uspallata. Adentro de la Casa de las Leyes hay debate. Afuera, protestas.

Mirá lo que pasa en imágenes y videos:

sesion por san jorge mineria legislatura
La Legislaturaamaneció este martes con un fuerte operativo de seguridad.

Sesión por San Jorge Mineria
sesion por san jorge mineria legislatura
Los manifestantes esperan la votación sobre San Jorge frente al a Legislatura.

MARCHA sesion por san jorge mineria legislatura
Cientos de personas se reunieron en el Nudo Vial.

Sesión por San Jorge Mineria Legislatura
sesion por san jorge mineria legislatura MARTIN KERCHNER
Marín Kerchner preside la sesión donder se vota el proyecto San Jorge.

sesion por san jorge mineria legislatura 2
A lo largo de la mañana llegaron grupos ambientalistas.

sesion por san jorge mineria legislatura
Policías custodian la Legislatura.

sesion por san jorge mineria legislatura HEBE CASADO
Hebe Casado atenta al celular.

Sesión por San Jorge Mineria Legislatura
sesion por san jorge mineria legislatura
Adentro del recinto est&aacute; todo tranquilo.&nbsp;

