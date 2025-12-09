Cambio de última hora en el PJ: qué senadores votarán a favor del proyecto San Jorge

En medio de la discusión legislativa por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino ( San Jorge ), el oficialismo sonríe ya que algunos senadores del Partido Justicialista ( PJ ) confirmaron que votarán a favor de la iniciativa, que abriría la puerta a la minería metalífera en Mendoza .

Tras el antecedente del voto negativo por parte de todo el bloque peronista en Diputados, todo daba a entender que el bloque opositor se expresaría de la misma forma este martes en la sesión de Senadores.

Sin embargo, esto no es así, y cinco senadores acompañarán la ratificación de la DIA de San Jorge. Estos son Adriana Cano (presidenta del bloque), Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache y Alejandra Barro.

En tanto, votarán en contra Félix González, Helio Perviú, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez.

Por otro lado, el senador Duilio Pezzutti, peronista maipucino que está enemistado con el bloque, aseguró también a MDZ Online que se abstendrá tanto de San Jorge como los 27 proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

Apoyo de parte del PJ a San Jorge

Desde el bloque peronista aseguraron que su negativa se había dado anteriormente por falta de respuesta de algunos organismos que participaron en la DIA y que habían realizado planteos a la minera.

"Pedimos documentación respaldatoria sobre las dudas que teníamos, pensábamos que no lo iban a hacer", expresaron a MDZ.

Sin embargo, en los últimos días se incluyó al expediente de la DIA un informe firmado por el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, con explicaciones respecto a PSJ Cobre Mendocino.

De esta forma, el sector más vinculado a los intendentes, con los sanrafaelinos Serra y Sat; más la santarrosina Derrache y la malargüina Derrache, darán el voto positivo al proyecto.

En tanto, la negativa llegará de lado del sector kirchnerista, con Perviú y González; más el lavallino Vaquer y la paceña Gómez.