Cambio de última hora en el PJ: qué senadores votarán a favor del proyecto San Jorge
En medio del debate en la Cámara Alta, el peronismo sorprendió y tendrá voto dividido en la sesión.
En medio de la discusión legislativa por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge), el oficialismo sonríe ya que algunos senadores del Partido Justicialista (PJ) confirmaron que votarán a favor de la iniciativa, que abriría la puerta a la minería metalífera en Mendoza.
Tras el antecedente del voto negativo por parte de todo el bloque peronista en Diputados, todo daba a entender que el bloque opositor se expresaría de la misma forma este martes en la sesión de Senadores.
Sin embargo, esto no es así, y cinco senadores acompañarán la ratificación de la DIA de San Jorge. Estos son Adriana Cano (presidenta del bloque), Pedro Serra, Mauricio Sat, Mercedes Derrache y Alejandra Barro.
En tanto, votarán en contra Félix González, Helio Perviú, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez.
Por otro lado, el senador Duilio Pezzutti, peronista maipucino que está enemistado con el bloque, aseguró también a MDZ Online que se abstendrá tanto de San Jorge como los 27 proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).
Apoyo de parte del PJ a San Jorge
Desde el bloque peronista aseguraron que su negativa se había dado anteriormente por falta de respuesta de algunos organismos que participaron en la DIA y que habían realizado planteos a la minera.
"Pedimos documentación respaldatoria sobre las dudas que teníamos, pensábamos que no lo iban a hacer", expresaron a MDZ.
Sin embargo, en los últimos días se incluyó al expediente de la DIA un informe firmado por el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, con explicaciones respecto a PSJ Cobre Mendocino.
De esta forma, el sector más vinculado a los intendentes, con los sanrafaelinos Serra y Sat; más la santarrosina Derrache y la malargüina Derrache, darán el voto positivo al proyecto.
En tanto, la negativa llegará de lado del sector kirchnerista, con Perviú y González; más el lavallino Vaquer y la paceña Gómez.