Uno por uno: quiénes votarán a favor y quiénes en contra del proyecto San Jorge

El Senado provincial debate desde este martes por la mañana una sesión "histórica" en Mendoza, por el aval que se le dará por parte de la Legislatura a la minería metalífera, con la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de PSJ Cobre Mendocino ( San Jorge ) en la zona de Uspallata, en Las Heras.

La votación contará con al menos 29 votos afirmativos y tan solo 6 en contra, más una abstención, lo que implicará un gran acompañamiento por parte de los senadores provinciales al proyecto minero de extracción de cobre.

El oficialismo había llegado a la sesión de la Cámara Alta con un buen acompañamiento de lo que fue Diputados, cuya iniciativa tuvo 32 votos afirmativos y 13 negativos , pero con el condicionante que todo el bloque del PJ se pronunció en contra, lo que generó incomodidad en el radicalismo.

Sin embargo, en las últimas horas se rompió la negativa completa del peronismo, que terminará votando hoy dividido , con cinco de nueve legisladores que acompañarán la DIA de San Jorge tras haber recibido "mayor información" por parte de Irrigación, con un documento firmado por su titular, Sergio Marinelli. Anteriormente habían cuestionado dicho informe por supuestamente falta de respuestas por parte de los organismos y por los planteos que se habían hecho sobre el proyecto minero.

De esta forma, el oficialismo del Frente Cambia Mendoza aportará 18 votos (Martín Kerchner no votará porque preside la sesión); La Unión Mendocina sumará 5 voluntades; el PJ otras 5 y también el demócrata Armando Magistretti acompañará también el proyecto.

En tanto, los votos negativos serán 6, de los cuales 4 provendrán del peronismo, uno del Partido Verde y otro de Flavia Manoni, de LUM.

Al estar el gobernador Alfredo Cornejo en Buenos Aires participando del Consejo de Mayo, la vicegobernadora Hebe Casado quedó al frente del Poder Ejecutivo y no ha podido presidir la sesión, por lo que quedó al frente Martín Kerchner (no podrá votar). En tanto, el senador de LUM, Germán Vicchi, estuvo ausente por licencia.

Diferencias en el peronismo

En el PJ, el sector más vinculado a los intendentes, con los sanrafaelinos Serra y Sat; más la santarrosina Derrache y la malargüina Derrache, son quienes darán el voto positivo al proyecto.

En tanto, la negativa llegará de lado del sector kirchnerista, con Perviú y González; más el lavallino Vaquer y la paceña Gómez.

Senadores que votarán a favor: 29

Cambia Mendoza (CM): 18 votos

Mario Ana

Yamel Ases

Alejandro Diumenjo

Ángela Floridia

Abel Freidemberg

María Galiñares

Marcelino Iglesias

Jésica Laferte

sesion por san jorge mineria legislatura Marcos Garcia/MDZ

Walther Marcolini

Sergio Márquez

Claudia Najul

Natacha Eisenchlas

Fernanda Sabadín

David Sáez

María Laura Sainz

Oscar Sevilla

Gustavo Soto

Mariana Zlobec

La Unión Mendocina (LUM): 5 votos

Valentín González

Ariel Pringles

Marcos Quattrini

Martín Rostand

Gabriel Pradines

Partido Justicialista (PJ): 5 votos

Adriana Cano

Mauricio Sat

Pedro Serra

Los senadores peronistas Mauricio Sat, Adriana Cano, Gerardo Vaquer, Helio Perviú y Félix González Los senadores del Partido Justicialista de Mendoza Mauricio Sat, Adriana Cano, Gerardo Vaquer, Helio Perviú y Félix González. Marcos Garcia/MDZ

Alejandra Barro

Mercedes Derrache

Partido Demócrata (PD): 1 voto

Armando Magistretti

Senadores que votarán en contra: 6

Partido Justicialista (PJ): 4 votos

Félix González

Helio Perviú

sesion por san jorge mineria legislatura Marcos Garcia/MDZ

Cristina Gómez

Gerardo Vaquer

La Unión Mendocina (LUM): 1 voto

Flavia Manoni

Partido Verde (PV): 1 voto

Dugar Chappel

Abstención: 1

Partido Justicialista (PJ)

Duilio Pezzutti