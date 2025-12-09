Uno por uno: quiénes votarán a favor y quiénes en contra del proyecto San Jorge
El Senado ratificará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de la mina de Uspallata, en Las Heras.
El Senado provincial debate desde este martes por la mañana una sesión "histórica" en Mendoza, por el aval que se le dará por parte de la Legislatura a la minería metalífera, con la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de PSJ Cobre Mendocino (San Jorge) en la zona de Uspallata, en Las Heras.
La votación contará con al menos 29 votos afirmativos y tan solo 6 en contra, más una abstención, lo que implicará un gran acompañamiento por parte de los senadores provinciales al proyecto minero de extracción de cobre.
Negociaciones por la minería
El oficialismo había llegado a la sesión de la Cámara Alta con un buen acompañamiento de lo que fue Diputados, cuya iniciativa tuvo 32 votos afirmativos y 13 negativos, pero con el condicionante que todo el bloque del PJ se pronunció en contra, lo que generó incomodidad en el radicalismo.
Sin embargo, en las últimas horas se rompió la negativa completa del peronismo, que terminará votando hoy dividido, con cinco de nueve legisladores que acompañarán la DIA de San Jorge tras haber recibido "mayor información" por parte de Irrigación, con un documento firmado por su titular, Sergio Marinelli. Anteriormente habían cuestionado dicho informe por supuestamente falta de respuestas por parte de los organismos y por los planteos que se habían hecho sobre el proyecto minero.
De esta forma, el oficialismo del Frente Cambia Mendoza aportará 18 votos (Martín Kerchner no votará porque preside la sesión); La Unión Mendocina sumará 5 voluntades; el PJ otras 5 y también el demócrata Armando Magistretti acompañará también el proyecto.
En tanto, los votos negativos serán 6, de los cuales 4 provendrán del peronismo, uno del Partido Verde y otro de Flavia Manoni, de LUM.
Al estar el gobernador Alfredo Cornejo en Buenos Aires participando del Consejo de Mayo, la vicegobernadora Hebe Casado quedó al frente del Poder Ejecutivo y no ha podido presidir la sesión, por lo que quedó al frente Martín Kerchner (no podrá votar). En tanto, el senador de LUM, Germán Vicchi, estuvo ausente por licencia.
Diferencias en el peronismo
En el PJ, el sector más vinculado a los intendentes, con los sanrafaelinos Serra y Sat; más la santarrosina Derrache y la malargüina Derrache, son quienes darán el voto positivo al proyecto.
En tanto, la negativa llegará de lado del sector kirchnerista, con Perviú y González; más el lavallino Vaquer y la paceña Gómez.
Senadores que votarán a favor: 29
- Cambia Mendoza (CM): 18 votos
Mario Ana
Yamel Ases
Alejandro Diumenjo
Ángela Floridia
Abel Freidemberg
María Galiñares
Marcelino Iglesias
Jésica Laferte
Walther Marcolini
Sergio Márquez
Claudia Najul
Natacha Eisenchlas
Fernanda Sabadín
David Sáez
María Laura Sainz
Oscar Sevilla
Gustavo Soto
Mariana Zlobec
- La Unión Mendocina (LUM): 5 votos
Valentín González
Ariel Pringles
Marcos Quattrini
Martín Rostand
Gabriel Pradines
- Partido Justicialista (PJ): 5 votos
Adriana Cano
Mauricio Sat
Pedro Serra
Alejandra Barro
Mercedes Derrache
- Partido Demócrata (PD): 1 voto
Armando Magistretti
Senadores que votarán en contra: 6
- Partido Justicialista (PJ): 4 votos
Félix González
Helio Perviú
Cristina Gómez
Gerardo Vaquer
- La Unión Mendocina (LUM): 1 voto
Flavia Manoni
- Partido Verde (PV): 1 voto
Dugar Chappel
Abstención: 1
- Partido Justicialista (PJ)
Duilio Pezzutti