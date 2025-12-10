PSJ Cobre Mendocino: comienza la etapa de factibilidad sin construcción inmediata
Tras la luz verde del Senado, el PSJ cobre mendocino arranca un año de estudios de factibilidad y proyectan el inicio de la construcción para 2026.
En una sesión clave, el Senado de la provincia de Mendoza ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino (San Jorge). Tras años de trámites y un rechazo en 2011, avanza ahora a una nueva fase técnica. Fabián Gregorio, CEO y presidente de la firma, explicó en MDZ Radio el cronograma proyectado.
Consultado sobre el extenso proceso, Gregorio señaló: "La verdad que tratamos de olvidarnos de los sin sabores y tratar de tomar nota de lo aprendido, de las lecciones aprendidas". Respecto a las demoras, afirmó que el proyecto "se había metido en una situación de contexto sociopolítico que nos impidió avanzar. No era lo técnico, siempre fue una cuestión de contexto sociopolítico". Y añadió: "El tiempo pasa, nosotros introdujimos modificaciones, modernizamos nuestro proyecto, y el contexto social y político fue cambiando notablemente y creo que lo hemos sabido aprovechar".
Próximos pasos: un año de estudios de factibilidad
El directivo fue enfático en aclarar que no comienza la construcción. "Con la ley ratificada lo que inicia es una nueva etapa para este proyecto. Es la etapa de factibilidad. Hasta acá el proyecto estaba prefactibilizado", explicó. Detalló que este proceso "va a llevar aproximadamente un año" e incluirá "estudios de ingeniería de detalle definitivos, los análisis de costo y financiamiento, la evaluación económica y de mercado, la planificación integral de la construcción, de la operación, el cierre de la mina y la actualización de todos los problemas de sostenibilidad y monitoreo ambiental".
Sobre el horizonte temporal, Gregorio proyectó: "Nosotros queremos terminar de cerrar el financiamiento de la mina antes del primer semestre del 2026". Agregó que están cerrando contratos con empresas de ingeniería y analizando el suministro eléctrico, que requiere "40 megas de potencias allá arriba en la montaña". Si se cumplen los plazos, "en julio, aproximadamente el año que viene, ya podríamos encarar la adquisición de la maquinaria correspondiente". La construcción en sí, una vez iniciada, duraría "entre 18 y 24 meses".
Balance hídrico y medidas de seguridad
Frente a cuestionamientos específicos sobre recursos hídricos, el CEO respondió: "Todos los estudios de balance hídrico se vienen realizando hace muchísimo tiempo". Sostuvo que el arroyo El Tigre, con un caudal medio de 300 litros por segundo en verano, es suficiente para el consumo proyectado de 141 litros por segundo. Respecto a la conexión de cuencas, argumentó: "Hemos tratado de salir de esa discusión doctrinaria (...) Lo que se trata de hacer es tomar los máximos recaudos". Enumeró medidas de seguridad: "Se encuentra a 140 metros de profundidad el acuífero más cercano (...) Tenemos un proceso con la infiltración máxima posible (...) Es de apenas 10 minutos, lo que demuestra no hay posibilidad técnica de afectación". Destacó además la "impermeabilización ordenada en la declaración de impacto ambiental del depósito de cola", un estándar que calificó como "altísimo, muy alto".
Tecnología y procesos
Gregorio explicó que las modificaciones al proyecto incluyen tecnología para el manejo de relaves: "Es una tecnología australiana que se incorpora (...) se dispone en capas de 20 centímetros y se seca inmediatamente por la altísima evapotranspiración". Respecto al producto final, aclaró que, por restricciones provinciales, no se producirá cobre puro (cátodo) en Mendoza. "El producto final es un concentrado de cobre", una "tierra negra" con un 27% de cobre fino que se exportará para su refinación, posiblemente a países como Alemania, Corea o China.
Finalmente, el presidente de PSJ contextualizó el proyecto en la demanda mundial: "Hoy una libra de cobre está por arriba de 5 dólares. Hace unos años atrás (...) valía menos de un dólar la libra". Subrayó que "la electromovilidad ha llegado para quedarse" con una "demanda intensiva de este mineral". Concluyó: "Por eso es la oportunidad para Mendoza, por eso la oportunidad para el oeste argentino y por eso se han activado ya hay un interés creciente de inversores internacionales y nacionales de poner en pie este proyecto".