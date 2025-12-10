PSJ Cobre Mendocino: comienza la etapa de factibilidad sin construcción inmediata

En una sesión clave, el Senado de la provincia de Mendoza ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino (San Jorge). Tras años de trámites y un rechazo en 2011, avanza ahora a una nueva fase técnica. Fabián Gregorio, CEO y presidente de la firma, explicó en MDZ Radio el cronograma proyectado.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 10-12-205 -MC - FABIAN GREGORIO - CEO PSJ COBRE MENDOCINO Consultado sobre el extenso proceso, Gregorio señaló: "La verdad que tratamos de olvidarnos de los sin sabores y tratar de tomar nota de lo aprendido, de las lecciones aprendidas". Respecto a las demoras, afirmó que el proyecto "se había metido en una situación de contexto sociopolítico que nos impidió avanzar. No era lo técnico, siempre fue una cuestión de contexto sociopolítico". Y añadió: "El tiempo pasa, nosotros introdujimos modificaciones, modernizamos nuestro proyecto, y el contexto social y político fue cambiando notablemente y creo que lo hemos sabido aprovechar".

Próximos pasos: un año de estudios de factibilidad El directivo fue enfático en aclarar que no comienza la construcción. "Con la ley ratificada lo que inicia es una nueva etapa para este proyecto. Es la etapa de factibilidad. Hasta acá el proyecto estaba prefactibilizado", explicó. Detalló que este proceso "va a llevar aproximadamente un año" e incluirá "estudios de ingeniería de detalle definitivos, los análisis de costo y financiamiento, la evaluación económica y de mercado, la planificación integral de la construcción, de la operación, el cierre de la mina y la actualización de todos los problemas de sostenibilidad y monitoreo ambiental".

También podes ver la entrevista: Fabián Gregorio, CEI de PSJ cobre mendocino Sobre el horizonte temporal, Gregorio proyectó: "Nosotros queremos terminar de cerrar el financiamiento de la mina antes del primer semestre del 2026". Agregó que están cerrando contratos con empresas de ingeniería y analizando el suministro eléctrico, que requiere "40 megas de potencias allá arriba en la montaña". Si se cumplen los plazos, "en julio, aproximadamente el año que viene, ya podríamos encarar la adquisición de la maquinaria correspondiente". La construcción en sí, una vez iniciada, duraría "entre 18 y 24 meses".

Balance hídrico y medidas de seguridad Frente a cuestionamientos específicos sobre recursos hídricos, el CEO respondió: "Todos los estudios de balance hídrico se vienen realizando hace muchísimo tiempo". Sostuvo que el arroyo El Tigre, con un caudal medio de 300 litros por segundo en verano, es suficiente para el consumo proyectado de 141 litros por segundo. Respecto a la conexión de cuencas, argumentó: "Hemos tratado de salir de esa discusión doctrinaria (...) Lo que se trata de hacer es tomar los máximos recaudos". Enumeró medidas de seguridad: "Se encuentra a 140 metros de profundidad el acuífero más cercano (...) Tenemos un proceso con la infiltración máxima posible (...) Es de apenas 10 minutos, lo que demuestra no hay posibilidad técnica de afectación". Destacó además la "impermeabilización ordenada en la declaración de impacto ambiental del depósito de cola", un estándar que calificó como "altísimo, muy alto".