Cobre mendocino: qué inversiones se vienen y cómo impactará en la actividad económica

Tras un acalorado debate en la Cámara de Senadores , este martes finalmente tuvo su aprobación legislativa con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación de PSJ Cobre Mendocino , mejor conocido como San Jorge . De esta manera, en la zona de Uspallata , Las Heras, quedó habilitada la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los proyectos más relevantes del país desde Bajo de la Alumbrera.

En materia económica, el proyecto entusiasma por su inversión proyectada de US$ 559 millones, de los cuales, US$15 millones se invertirán para la etapa de factibilidad. Este es un proceso clave y condicionante de todos los números que se puedan estimar sobre San Jorge.

Descubierto en la década del ‘60, hasta el día de hoy siete empresas han hecho diversas tareas de exploración y desarrollo en el yacimiento , con US$ 62 millones invertidos hasta la fecha. Hoy sus dueños son Zonda Metals GmBH (Suiza) y el Grupo Alberdi (Argentina), donde tiene participación el actual presidente de Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Pese al entusiasmo que ha generado en el sector público y privado la aprobación de PSJ Cobre Mendocino, lo cierto es que para que comience su construcción todavía falta un largo tiempo y se deben cumplir algunos pasos fundamentales. El principal e inmediato es el de la factibilidad. En esta etapa, se ajustan los montos, necesidades y expectativas. Es decir, se ponen sobre la mesa los costos reales del proyecto y cómo se conseguirán los fondos, entre otras cosas. Este proceso no tiene un plazo de tiempo fijado, pero puede demandar hasta un año de trabajo.

Como mencionamos, este paso es clave y seguramente modifique algunos cálculos que habían hecho desde la empresa, ya que la aprobación de la DIA incluye una lista de exigencias ambientales, técnicas y, sobre todo, de manejo hídrico que la empresa debe cumplir.

Por ejemplo, el Departamento General de Irrigación fue uno de los organismos más duros respecto al proyecto y una de las exigencias que aportó a la DIA es la obligación de impermeabilizar parte del sector de colas de mineral procesado. Este punto, considerado un sine qua non para su avance, elevará indudablemente los cálculos.

Una vez cumplimentados estos pasos sí llegará el momento de la construcción de la mina, donde se espera que se produzca el pico de generación de empleo de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos y el mayor desembolso de dinero, el cual podría superar los US$462 millones. Este paso, teniendo en cuenta los plazos, podría empezar a desarrollarse hacia finales de 2026 o la primera etapa de 2027 y se estima que tendrá una duración de 18 a 24 meses.

Finalmente, durante la vida útil de la mina, que está estimada en 16 años, pero que podría llegar a los 30, cada año se requerirá una inversión operativa de unos 120 millones de dólares anuales para mantener su funcionamiento. En ese mismo periodo estiman que habrá entre 600 y 700 trabajadores directos en planta, además de unos 1.800 empleos indirectos, correspondientes a contratistas y personal de servicios vinculados de forma permanente al funcionamiento y suministro de la operación minera.

¿De dónde saldrá ese dinero? Como dijo en una entrevista con MDZ Online Fabián Gregorio, CEO y presidente de PSJ Cobre Mendocino, hay mucho interés de diferentes inversores y no se descarta su incorporación al RIGI. “Hay mucho interés de distintos actores en invertir en el proyecto. Esto representa una muy buena noticia, impulsada por varios factores: las condiciones del proyecto en sí, el contexto favorable de la provincia y del país, y la fuerte demanda internacional del cobre”, había comentado.

Las inversiones en Uspallata

A eso se suma la inversión que ya se está haciendo en Uspallata. Al mejor estilo Vaca Muerta, en Neuquén, en el municipio se prepara con obras estratégicas y una inversión de $3.000 millones para acompañar el crecimiento del distrito donde tendrá lugar el proyecto cuprífero.

Entre las obras vigentes se destacan la pavimentación de más de 10.000 metros cuadrados de asfalto en el casco céntrico, la electrificación en barrios que beneficia a más de 500 familias, como es el Altos Verdes, y una amplia agenda de capacitaciones profesionales orientadas a preparar mano de obra local para las oportunidades laborales que generará el desarrollo minero.