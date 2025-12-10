Economía aprobó un canje de deuda con el BCRA y amplió la emisión de Lecap y Lelink para extender vencimientos y ordenar el perfil financiero de 2025 y 2026.

Luis Caputo amplió la emisión de letras y ejecutó un canje de deuda con el Banco Central.

El Ministerio de Economía oficializó una amplia operación de conversión de deuda que involucra al Banco Central y a distintos instrumentos del Tesoro. A través de la resolución conjunta 61/2025, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda avanzaron con un nuevo paquete de emisiones y ampliaciones para reorganizar los vencimientos del próximo año.

La medida se apoya en el marco previsto por la Ley de Administración Financiera, las modificaciones presupuestarias y los decretos que habilitan operaciones de crédito público. El Gobierno remarcó que todas las acciones se encuentran dentro de los límites permitidos por el artículo 37 de la Ley 27.701, prorrogada para 2025.

Reorganización de vencimientos Según el texto oficial, el Tesoro ampliará cuatro instrumentos clave: las Lecap con vencimiento en febrero, abril y octubre de 2026, además del Lelink a enero de 2026. Las nuevas emisiones servirán para recibir títulos que actualmente están en poder del Banco Central y que vencen en diciembre de 2025, lo que permite estirar plazos y descomprimir el perfil financiero inmediato.

La operación principal se realizará mediante el canje del Boncap T15D5, el Boncer TZXD5 y el Bonad TZVD5. A cambio, el BCRA suscribirá una canasta de Lecap y Lelink, con porcentajes definidos para cada instrumento y con precios establecidos según las cotizaciones de BYMA previas a las 13:30 del 5 de diciembre.

Condiciones del canje El Gobierno sostuvo que esta conversión permite "ordenar vencimientos futuros" y garantizar mayor previsibilidad en el flujo financiero. La liquidación se concretará el 9 de diciembre y los montos máximos de emisión fueron fijados en pesos y dólares, según cada título oficial involucrado.