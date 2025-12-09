El Gobierno anunció una nueva baja de retenciones para el campo: cómo queda el cuadro

Luis Caputo confirmó una baja en las alícuotas para soja, maíz, trigo y girasol, en una medida que busca dar alivio fiscal al campo y avanzar hacia la eliminación de las retenciones.

Javier Milei, Santiago Caputo y Nicolás Pino en el acto inaugural de la Exposición Rural 2025.

El Gobierno dio este martes un nuevo paso en la baja de impuestos al campo. A través de un mensaje en la red social X (ex Twitter), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó una reducción de las retenciones que alcanzará a las principales cadenas de granos y subproductos, una medida que busca mejorar la competitividad del sector agroexportador y fortalecer la producción.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”, publicó Luis Caputo, y destacó que la eliminación total de las retenciones “ha sido siempre una prioridad para el presidente Javier Milei”, aunque advirtió que los cambios seguirán avanzando “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Las nuevas alícuotas anunciadas Según detalló el ministro, la reducción de los derechos de exportación será la siguiente:

Soja: baja del 26% al 24%

Subproductos de soja: del 24,5% al 22,5%

Trigo y cebada: del 9,5% al 7,5%

Maíz y sorgo: del 9,5% al 8,5%

Girasol: del 5,5% al 4,5% Luis Caputo sostuvo que esta rebaja apunta a impulsar a la agroindustria, un sector responsable de cerca del 60% de las exportaciones argentinas y considerado por el Gobierno como uno de los motores claves para la recuperación económica.

El titular de la cartera económica expresó que "esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones".