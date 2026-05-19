Reglamentan y ponen en marcha el RIMI: cómo pueden las pymes acceder a los beneficios

El Gobierno nacional reglamentó el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y estableció los requisitos para que las pymes , mutuales y otras organizaciones sociales accedan a los beneficios fiscales previstos por la Ley 27.802. La medida fue oficializada mediante la Resolución 5849/2026 y complementa el Decreto 242/2026, que había reglamentado parcialmente el esquema el mes pasado.

El RIMI fue creado con el objetivo de incentivar inversiones de mediano porte, tanto nacionales como extranjeras, orientadas al desarrollo productivo, la ampliación de cadenas de valor, la mejora de la competitividad y el aumento de las exportaciones.

El régimen prevé incentivos fiscales como la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y la devolución de créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para inversiones en bienes muebles amortizables y obras productivas.

Si bien el régimen exige cumplir con un monto mínimo de inversión en un plazo de dos años, la resolución aclara que ciertas inversiones productivas están exceptuadas de este piso mínimo. Entre ellas se encuentran:

Sistemas y equipos de riego.

Bienes de alta eficiencia energética.

Mallas antigranizo para el sector agropecuario.

Bienes semovientes (animales)

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán ser beneficiarios los sujetos que califiquen como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MiPyME), hasta la categoría de Mediana Empresa Tramo 2, inclusive.

Las empresas deberán contar con el “Certificado MiPyME” vigente al inicio del ejercicio fiscal donde se realice la primera inversión y deben encontrarse formalmente caracterizadas como tales en el “Sistema Registral” del fisco.

En el caso de entidades sin fines de lucro (como asociaciones, fundaciones o mutuales) que no posean dicho certificado, deberán tramitar una calificación específica ante la Secretaría de Industria y Comercio para ser caracterizadas en el sistema de ARCA.

La gestión integral del régimen, incluyendo la registración de inversiones y la selección de beneficios, se realizará exclusivamente a través del servicio web “Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)”, el cual será implementado por ARCA.

En cuanto al control, el organismo tributario verificará la inexistencia de deudas líquidas y exigibles al momento de solicitar los beneficios. Por su parte, las Secretarías de Energía y de Agricultura podrán realizar auditorías para verificar el cumplimiento de los planes de inversión.

En la normativa se aclaró que el incumplimiento de las condiciones podrá derivar en la caducidad del beneficio, obligando al sujeto a restituir los créditos fiscales e impuestos no ingresados, más intereses y multas.