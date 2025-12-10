Marchas contra el proyecto San Jorge en el centro de Mendoza y Uspallata por segundo día consecutivo

Las marchas se replicaron en la capital provincial y en Uspallata, con fuertes críticas al avance del proyecto minero.

Las marchas en la provincia de Mendoza continuaron este miércoles por segundo día consecutivo, luego de que el Senado aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge Cobre Mendocino.

La sesión legislativa del martes desató una inmediata reacción social que se replicó este miércoles tanto en el centro mendocino como en alta montaña. El mismo martes, miles de personas se movilizaron en la Ciudad de Mendoza para rechazar el proyecto, mientras que hoy las marchas volvieron a ocupar las calles del centro provincial, de manera pacífica y sin incidentes.

En Uspallata, la Asamblea por el Valle difundió imágenes de una nueva concentración masiva y expresó en redes sociales: "Se autoconvocó y volvió a copar las calles. Uspallata no se rinde".

Las críticas al proyecto San Jorge Los grupos ambientalistas y las asambleas por el agua reiteraron sus cuestionamientos al proyecto San Jorge y al avance de políticas promineras en Mendoza. Entre los principales puntos de rechazo mencionan:

Fondo de Compensación Ambiental, al que consideran un reconocimiento implícito de contaminación futura.

Ley de Regalías, que fija un tope del 3% para la actividad minera.

DIA del Distrito Malargüe Occidental 2, que habilita 27 proyectos de exploración de cobre.

Impacto del proyecto San Jorge, que prevé usar agua del arroyo El Tigre, en la naciente del río Mendoza. Qué falta para que San Jorge avance Con la sanción definitiva de la DIA, el Ejecutivo provincial debe promulgar la ley para que el proyecto pueda avanzar hacia la etapa de ingeniería de detalle. La empresa ya presentó una prefactibilidad económica, pero ahora deberá concretar la factibilidad definitiva.