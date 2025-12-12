Presenta:

Política

|

Hebe Casado

Fuerte mensaje de Hebe Casado tras una nueva jornada de protestas contra San Jorge

Por tercer día consecutivo, grupos ambientalistas marcharon en distintos puntos de la provincia. La reacción de Hebe Casado.

MDZ Política

Manifestantes volvieron a concentrarse en distintos puntos de Mendoza.

Manifestantes volvieron a concentrarse en distintos puntos de Mendoza.

X @MicaBlancoMinol

Las calles de Mendoza volvieron a ser escenario de movilizaciones en rechazo al avance de los proyectos mineros en Uspallata y Malargüe. Las protestas se replicaron en Uspallata, el Km 0 de Ciudad y otros puntos de la provincia, donde manifestantes ambientalistas exigieron la defensa del agua y denunciaron violencia institucional.

Durante la noche, la situación escaló cuando -según denunciaron- la policía se presentó en el centro mendocino mientras se realizaba un "ruidazo" y una concentración. Testigos relataron que los efectivos dispararon balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes. Organizaciones sociales y asambleas ambientales denunciaron cerca de una decena de jóvenes detenidos en el operativo.

Te Podría Interesar

Nueva marcha contra San Jorge en Mendoza

Nueva marcha contra San Jorge en Mendoza

*Video X @LautaroJimenezB

La reacción de Hebe Casado

En ese marco, la vicegobernadora Hebe Casado publicó un mensaje en su cuenta de X. “El orden público no se negocia. No hay lugar para los violentos que atacan a policías y medios de comunicación. Sobre ellos caerá todo el peso de la ley. El que las hace, las paga en Mendoza”, escribió apuntando directamente contra los manifestantes.

posteo hebe casado
La vicegobernadora Hebe Casado lanzó un contundente mensaje en X.

La vicegobernadora Hebe Casado lanzó un contundente mensaje en X.

Las movilizaciones, que ya llevan tres días consecutivos, podrían continuar durante el fin de semana, según anticiparon las asambleas ciudadanas.

Archivado en

Notas Relacionadas