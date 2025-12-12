Fuerte mensaje de Hebe Casado tras una nueva jornada de protestas contra San Jorge

Por tercer día consecutivo, grupos ambientalistas marcharon en distintos puntos de la provincia. La reacción de Hebe Casado.

Las calles de Mendoza volvieron a ser escenario de movilizaciones en rechazo al avance de los proyectos mineros en Uspallata y Malargüe. Las protestas se replicaron en Uspallata, el Km 0 de Ciudad y otros puntos de la provincia, donde manifestantes ambientalistas exigieron la defensa del agua y denunciaron violencia institucional.

Durante la noche, la situación escaló cuando -según denunciaron- la policía se presentó en el centro mendocino mientras se realizaba un "ruidazo" y una concentración. Testigos relataron que los efectivos dispararon balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes. Organizaciones sociales y asambleas ambientales denunciaron cerca de una decena de jóvenes detenidos en el operativo.

*Video X @LautaroJimenezB

La reacción de Hebe Casado En ese marco, la vicegobernadora Hebe Casado publicó un mensaje en su cuenta de X. “El orden público no se negocia. No hay lugar para los violentos que atacan a policías y medios de comunicación. Sobre ellos caerá todo el peso de la ley. El que las hace, las paga en Mendoza”, escribió apuntando directamente contra los manifestantes.