Euforia del Gobierno con la aprobación de San Jorge: "Estamos cambiando la historia de Mendoza"

La ratificación legislativa, que está prevista en la ley 7722 para todos los proyectos metalíferos, ha sido considerada "histórica" en términos institucionales de la provincia, ya que se trata del primer proyecto de minería metalífera de la provincia.

Además, la votación en ambas cámaras se dio con amplia mayoría: 32 a 13 en la Cámara de Diputados; y 29 a 6 en el Senado.

La vicegobernadora, Hebe Casado, siguió el minuto a minuto la votación en la Cámara Alta, y aseguró a MDZ Radio (al programa Es un montón) que están "cambiando la historia de Mendoza".

"Hoy ampliamos la matriz productiva de mendoza pero incorporamos uno de los principales motores que va a tener el mundo para el crecimiento. Aprobar un proyecto de explotación de cobre es un hito porque es el primero que se aprueba en años en Argentina".

Además, en redes sociales la vicegobernadora calificó la decisión como "histórica” que encamina a la provincia hacia una etapa de mayor "diversificación y desarrollo".

Por otro lado, señaló hay licencia social en Mendoza, "ya que la votación salió 29 a 6 y mayoritariamente los bloques acompañaron. Este es un sistema representativo y los senadores representan a un segmento de la población".

Críticas a la Izquierda

También cargó contra los espacios de izquierda que se manifestaron en contra del proyecto, al indicar que se aprobó la ley "a pesar de las boludeces que se ha dicho desde la Izquierda; son métodos que han tomado cuando no tienen acompañamiento en las urnas. Los antimineros sacaron menos del 3% de los votos", planteó.

"Que no quieran ganar con violencia en las calles lo que no ganaron en las urnas. Este proyecto tiene el aval de todas las universidades que están en la provincia, del Consejo Empresario Mendocino, de los colegios de ingenieros, agrimensores y escribanos. Aquí trabajaron más de 100 profesionales, toda gente de Mendoza que no haría nada en contra de la ciencia y del cuidado del agua", planteó.

"Les digo a los mendocinos que no se dejen engañar. Todo lo estamos haciendo dentro de la 7722", añadió.

Por otro lado, en redes sociales, Casado recordó el aniversario que se cumple este martes, a dos años de la asunción de Cornejo al frente de la Provincia: “Hoy cumplimos dos años de gestión con Alfredo Cornejo y lo celebramos con un hecho histórico: aprobamos un proyecto que amplía la matriz productiva, genera empleo y posiciona a Mendoza en un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental”, afirmó.

Hoy cumplimos dos años de gestión con @alfredocornejo y lo celebramos con un hecho histórico: aprobamos un proyecto que amplía la matriz productiva, genera empleo y posiciona a Mendoza en un camino de desarrollo real, con reglas claras y control ambiental. Un aniversario que nos… pic.twitter.com/GpVsKDPrcP — Hebe Casado (@hebesil) December 9, 2025

Para Casado, la votación coincide con un aniversario que “encuentra al Gobierno tomando decisiones que hacen crecer a la provincia y la preparan para el futuro”.

"Paso histórico" para Jimena Latorre

En tanto, la ministra de Energía, Jimena Latorre, destacó la decisión política que habilita el avance del proyecto San Jorge y puso el acento en el proceso técnico y participativo que culminó con la aprobación.

“Mendoza dio un paso histórico para ampliar su desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando su ambiente. La Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino fue aprobada por la Legislatura, con controles ambientales estrictos y en pleno cumplimiento de la ley vigente”, sostuvo.

La sanción definitiva del proyecto refleja la voz de miles de ciudadanos que participaron en la Audiencia Pública, así como los informes sectoriales elaborados por organismos técnicos, académicos y científicos. Un trabajo multidisciplinario y participativo que dio sus frutos — Jimena Latorre (@JimehLatorre) December 9, 2025

La funcionaria remarcó que la sanción definitiva “refleja la voz de miles de ciudadanos que participaron en la Audiencia Pública, así como los informes sectoriales elaborados por organismos técnicos, académicos y científicos. Un trabajo multidisciplinario y participativo que dio sus frutos”.

Latorre también apuntó a la discusión pública sobre la minería y cuestionó los discursos que "simplifican" el debate: “No debemos caer en falsos eslóganes: pocas actividades tienen hoy tanto control como esta, que aporta el cobre que el mundo necesita para avanzar en la transición energética, porque cuidar el ambiente también es proveer los insumos que permitan ese cambio”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que San Jorge “es el momento y la puerta de entrada para seguir ampliando nuestra matriz productiva”, y aclaró que todo esto “no termina acá: la provincia seguirá explorando su suelo con reglas claras, altos estándares de control ambiental y amplia participación de toda la ciudadanía”, concluyó.