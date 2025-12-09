Tras la aprobación del proyecto San Jorge, los manifestantes marcharon hasta el nudo vial

Los alrededores de la Legislatura , donde se encontraba el cúmulo de manifestantes contra el proyecto minero San Jorge , reaccionaron a la aprobación del proyecto en la Cámara de Senadores de la provincia, en una votación que concluyó por 29 votos a favor. Hubo tensión e insultos por parte de un grupo reducido de personas pero la reacción fue pacífica en general.

Tras la aprobación, la marcha se trasladará hacia el otro lado de la Plaza Independencia en Mitre y Espejo. De ahí se conformó una columna de manifestantes y marchó por las calles del centro. El recorrido fue por Mitre hasta Las Heras, de allí a San Martín y llegaron hasta el nudo vial. Cerca de las 17 volvieron al kiómetro cero (San Martín y Peatonal) donde esperarán la llegada de más personas para participar de la convocatoria de las 19.

Los manifestantes llegaron hasta el nuedo vial tras la aprobación de la DIA del proyecto minero San Jorge.

Efectivos policiales comenzaron a desviar a los vehículos antes del nudo vial, en el marco de un operativo para evitar incidentes. Tambián están cortadas las calles Montevideo y Espejo, y la Peatonal continuaba vallada.

La zona que rodea la Legislatura amaneció este martes con un fuerte operativo de seguridad y varios cortes de tránsito, en la previa de la histórica sesión. Desde primera hora trabajaron unos 700 efectivos afectados al operativo general y cerca de 200 que permanecieron dentro del edificio legislativo. A lo largo de la mañana fueron llegando más grupos de manifestantes y se reunieron unas 2.000 personas.

El movimiento de vehículos en la Ciudad fue menor por la falta de actividad escolar, lo que ayudó a que la circulación fuera más fluida. Aun así, los desvíos y calles inhabilitadas generaron complicaciones puntuales en diferentes sectores. Las autoridades pidieron utilizar rutas alternativas.

Marcha Proycto mienero San Jorge Marcos Garcia/MDZ

El corte principal se instaló sobre Patricias Mendocinas, entre Espejo y Rivadavia, a pocos metros de la Legislatura. Desde las 8, el perímetro de restricción se amplió a unos 200 metros alrededor del edificio, donde también se colocó un vallado y se incrementó la presencia policial.

Sesión Proyecto San Jorge Mineria Legislatura Mercedes Gómez/MDZ

Desvíos y recomendaciones

sesion por san jorge mineria legislatura Marcos Garcia/MDZ

Por calle Espejo se puede circular hacia el oeste hasta 9 de Julio, donde los autos deben desviarse hacia el sur. Sobre Patricias Mendocinas, el tránsito avanza hasta Necochea y luego es obligatorio doblar hacia el este, para salir nuevamente hacia 9 de Julio. Además, informaron cortes en Sarmiento entre Belgrano y 25 de Mayo, y una restricción en 25 de Mayo hacia el sur.

El Gobierno montó un esquema especial para contener las manifestaciones, que se concentrarán mayormente en Plaza Independencia. La presencia policial es notoria tanto en los alrededores de la casa de las leyes como en cuadras cercanas.

En cuanto al estacionamiento, quedó prohibido hacerlo en varios tramos: Rivadavia entre Patricias y España; España entre Rivadavia y Espejo; y Espejo entre España y Patricias. Las restricciones se mantendrán hasta que termine la actividad legislativa y las protestas.