El video policial de la detención de manifestantes dentro de la Legislatura de Mendoza

En octubre hubo una manifestación para oponerse a la minería que terminó con incidentes. Hubo detenidos que fueron ingresados a la Legislatura. El video desde la cámara de un policía.

El 23 de octubre hubo una manifestación de organizaciones que se oponen a la minería en la puerta de la Legislatura que terminó con incidentes y detenidos. El hecho generó una fuerte polémica porque las personas aprehendidas por la policía fueron ingresadas a la Legislatura.

En la causa judicial hay videos de todo lo ocurrido. Y entre las piezas audiovisuales están los registros tomado por las cámaras de la propia policía, es decir los "BodyCam" que tienen en los chalecos algunos agentes policiales. Entre otras cosas, lo que generó polémica es el uso del edificio de la Casa de las Leyes como sitio para detener y reprimir a los manifestantes.