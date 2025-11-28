"Modo mudo": Moria Casán criticó a Wanda Nara por su silencio tras la detención de su abogado

Moria Casán se mostró implacable con Wanda Nara al aire de La mañana con Moria, cuestionando su repentino silencio mediático.

Moria Casán, la diva que cuestionó el silencio de Wanda Nara tras entrevistar a la China Suárez. / Archivo MDZ

El Wanda Gate y sus secuelas siguen generando sismos en el espectáculo, y la voz más resonante en esta ocasión fue la de Moria Casán. La diva aprovechó la noticia de la detención del ex abogado de Wanda Nara, Nicolás Payarola, para arremeter con dureza contra la empresaria y su inusual desaparición de los medios.

Payarola y Wanda Nara: qué pasó Moria Casán explotó contra Wanda Nara. La polémica se centró en la situación procesal de Payarola, quien fue arrestado en Nordelta por la Policía Bonaerense, enfrentando la grave acusación de haber cometido once hechos de estafa contra sus propios representados. El panelista Gustavo Méndez detalló la complejidad del panorama legal del letrado e indicó que solo en San Isidro acumula "más de 70 causas y denuncias por estafa".

Moria Casán y Wanda Nara Una guerra de divas que podría estallar. Créditos: Archivo MDZ Ante este escenario, Moria Casán se preguntó abiertamente si el accionar del abogado había tenido algún impacto negativo en la imagen de la conductora de MasterChef. La diva recordó el resonante escándalo de junio en el Chateau Libertador, asegurando que: "Todo ese circo fue una cosa armada que perjudicó muchísimo a Icardi".

MORIA Y WANDA Un gesto que no pasó desapercibido. Créditos: Archivo MDZ Pero la crítica más picante de La One llegó al final porque aludió directamente al silencio público de Wanda después de la bomba que significó la entrevista de la China Suárez en su programa. Moria fue contundente y fiel a su estilo irónico: "Desde que vino la China quedó modo mudo".