La polémica frase de Wanda Nara tras la escandalosa detención de Nicolás Payarola: "Yo también fui..."

La mediática conductora fue citada por la Justicia luego de que las fuerzas policiales detuvieran al letrado. Su testimonio podría ser decisivo para el acusado.

El ámbito judicial convocó a una de las figuras más mediáticas del espectáculo: Wanda Nara. La empresaria fue oficialmente citada a declarar como testigo en la delicada causa de estafa que involucra a su ex representante legal, Nicolás Payarola. El letrado, quien ha sido detenido recientemente, enfrenta serias acusaciones tras la denuncia penal presentada por el reconocido futbolista Gonzalo Montiel, por un monto que ascendería a aproximadamente 700 mil dólares. La expectativa crece en torno a este testimonio que podría ser determinante en el proceso.

La citación oficial a Wanda Nara como testigo tras la detención de su exabogado Detención de Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara - Portada El exletrado de Wanda Nara enfrenta un proceso judicial tras la denuncia de estafa. Video: Archivo MDZ La convocatoria a la conductora se confirmó en las últimas horas, marcando un nuevo giro en el resonante caso. Periodistas de espectáculos, como Guido Záffora en el ciclo DDM (América TV), han hecho eco de la novedad, asegurando que la confirmación proviene directamente de la Fiscalía. “Wanda va a ser citada a declarar la semana que viene, confirmado por la Fiscalía. Wanda Solange Nara va a ser citada a declarar la semana que viene”, puntualizó el periodista al aire. La Justicia de San Isidro evalúa convocar a la figura pública entre el próximo jueves y viernes, según reportó el comunicador, lo que coloca su declaración testigo en el centro de la atención mediática.

Al ser consultada sobre su inesperada participación en el juicio por estafa abogado, Wanda Nara se apresuró a desligarse del profesional. En diálogo con el periodista que le notificó la citación, la empresaria dejó en claro que su vínculo laboral con Payarola pertenece al pasado. “Lo primero que me dijo es que ella no tiene nada que ver con Payarola, que ella no es su abogado, que hace tiempo que no lo ve”, explicó Záffora sobre la reacción inicial de su fuente.

El mensaje de la empresaria sobre Nicolás Payarola Impacto Judicial: Wanda Nara, citada a declarar como testigo en el complejo caso de estafa contra Nicolás Payarola,su ex abogado Impacto Judicial: Wanda Nara, citada a declarar como testigo en el complejo caso de estafa contra Nicolás Payarola,su ex abogado. Video: DDM (América TV) La frase más reveladora durante la conversación fue el indicio que la figura pública brindó sobre sus propias vivencias con el letrado. En un giro que sugiere una conexión personal con la naturaleza del delito investigado, la empresaria compartió una impactante revelación: “Yo también fui estafada”. Esta afirmación, que resuena profundamente en el contexto de la denuncia por fraude contra su ex abogado, plantea la posibilidad de que su testimonio no solo se limite a aspectos formales, sino que aporte información sensible sobre el manejo de fondos por parte del acusa