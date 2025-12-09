El Senado vota San Jorge en una sesión histórica y en medio de protestas antimineras

La Legislatura tendrá este martes una agitada e histórica sesión del Senado en la que se tratará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PSJ Cobre Mendocino . El proyecto anteriormente denominado San Jorge será aprobado y se convertirá en el primer emprendimiento de explotación minera que obtiene luz verde en Mendoza en las últimas dos décadas. La discusión en la Casa de las Leyes se desarrollará en medio de un fuerte despliegue policial por la manifestación antiminera que se concentrará principalmente en la Plaza Independencia.

Está previsto que el debate crucial del Senado comience a las 10, aunque podría extenderse por varias horas. Además de San Jorge, también se votarán en la misma sesión los proyectos de Ley de Regalías Mineras, la creación del Fondo Compensador Ambiental y la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental.

Sin embargo, la iniciativa que más atención genera es la DIA del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino . El emprendimiento minero apunta a extraer cobre de un yacimiento ubicado en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, en el departamento de Las Heras.

Esta será la segunda vez que San Jorge llega a la Legislatura. En 2011 la propuesta fue rechazada por unanimidad por la Cámara de Diputados. El proyecto quedó archivado pero este año se reflotó a partir de algunas modificaciones que se le hicieron y pasó a tener una escala menor. No obstante, tiene una inversión proyectada de 560 millones de dólares.

Más allá de su magnitud, la aprobación de San Jorge marcará un hito para la actividad minera en Mendoza, ya que puede convertirse en el primero proyecto de explotación minera metalífera que obtiene el aval de la Legislatura, tras la sanción de la Ley 7722.

La DIA de PSJ Cobre Mendocino estará en condiciones de votarse el próximo martes 9 de diciembre.

La norma sancionada en 2007, durante la gobernación del radical Julio Cobos, estableció en su artículo 3 que todos los proyectos de minería metalífera en cualquier etapa tienen que presentar una DIA la cual debe ser ratificada por ley. En casi 20 años de vigencia sólo algunos proyectos de explotación obtuvieron el visto bueno pero hasta este martes ningún emprendimiento de explotación consiguió la ratificación de la Legislatura.

El gobierno de Alfredo Cornejo busca quebrar ese récord y el oficialismo provincial tiene los votos necesarios para aprobar la iniciativa, más los respaldos de algunos legisladores opositores. Un escenario similar al de la votación de la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo una contundente mayoría de 32 votos a favor y solo 13 en contra.

En la previa de la votación de la Cámara Alta, se calcula que al menos 6 senadores del interbloque de La Unión Mendocina votarán afirmativamente, en sintonía con los 19 representantes de la UCR.

El bloque del Partido Justicialista (PJ) ya adelantó que votará en contra, al igual que en Diputados. Misma postura que tomará el senador del Partido Verde, Dugar Chappel, y algún otro legislador de La Unión Mendocina.

Protesta antiminera y Legislatura vallada

El debate del Senado se desarrollará en una Legislatura vallada y con un importante despliegue de policías. El Ministerio de Seguridad y Justicia anticipó que durante este martes habrá un operativo que abarca todo el perímetro de la Casa de las Leyes a raíz de las protestas convocadas por los manifestantes que rechazan la aprobación de los proyectos mineros.

Las autoridades provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dispusieron que la concentración de manifestantes tenga lugar en la Plaza Independencia, para evitar cortes de tránsito en la calle Patricias Mendocinas y evitar también posibles incidentes frente al edificio de la Legislatura.

Se espera una gran convocatoria en estas protestas a las que convocaron organizaciones sociales y políticas que están en contra del avance de la minería en la provincia.

También se ha organizado una caravana de manifestantes proveniente de Uspallata y también otra desde el Valle de Uco que estará arribando cerca del mediodía a las inmediaciones de la Legislatura.

Los otros tres proyectos mineros

Si bien toda la atención de la jornada legislativa estará puesta en PSJ Cobre Mendocino, este martes también se aprobarán las declaraciones de impacto ambiental de 27 proyectos de exploración minera para el área de Malargüe Distrito Minero Occidental II.

Se trata de la segunda etapa del plan que ya cuenta con luz verde para más de 30 emprendimientos al oeste de Malargüe.

Otra de las propuestas que será debatida apunta a sancionar una Ley de Regalías Mineras para la provincia. El Gobierno provincial pretende establecer una modalidad de formato móvil para el cobro de las regalías, que pueden llegar a ser de hasta el 3%, pero que cambien en sintonía con los momentos de cada proyecto.

La norma establece que la recaudación obtenida en concepto de regalías se dividirá en un 88% para la Provincia y un 12% para los municipios en donde se desarrolle el proyecto minero respectivo. Los recursos municipales podrán tener destino en obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.

Asimismo, también se convertirá en ley la iniciativa para la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el cual será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental, créditos, donaciones y recuperos legales. Los fondos se destinarán a la intervención ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas.